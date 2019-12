Detenido en Sevilla por atar a su pareja al sofá para que no saliese de casa en Nochebuena

La Policía Local de Sevilla detuvo a un varón de mediana edad que maniató a su pareja al sofá para que no saliese de casa en Nochebuena tras una agresión. El hombre se personó en la entrada de la Jefatura de la Policía Local a las 3.00 denunciando haber sido agredido por su pareja y presentando diferentes lesiones. El varón explicó a los agentes que, después de la cena, la mujer quiso salir de casa y él no, situación que derivó en una discusión y agresión mutua, y que había terminado por reducirla y maniatarla para que no saliese del domicilio. Los agentes se desplazaron al domicilio y comprobaron que era cierto.