El vendedor de O Grove ya dio otro tercer premio en 2011, que también empezaba por 0

Manuel Rodríguez Castro es, desde hace tres años, el titular de la Administración de Loterías número 1 de O Grove -Loterías Moreno-, que hasta entonces, y desde 1981, había regentado su padre. En este despacho de la calle Luis Seoane repartió una serie entera del número agraciado ayer con el tercer premio de la Lotería de Navidad, el 00750. Y esto supone que entregó diez décimos, a razón de 50.000 euros cada uno de ellos. O lo que es lo mismo, "repartimos en el pueblo medio millón de euros, que se dice pronto", exclama.



Los dos últimos boletos de ese número fueron vendidos en la tarde del sábado, uno de ellos a Lucía Fuentes, ayer la primera en celebrarlo. El otro, explica el lotero manteniendo el anonimato del agraciado, habría ido a parar a un conocido vecino de la localidad que ya tendría otra papeleta en casa, comprada días antes por su mujer. Aunque este lo niega y se lamenta: "Me gustaba el 00750 pero ya no quedaba cuando fui el sábado a comprarlo", argumenta. No es la primera vez que Loterías Moreno reparte premios importantes. Y la casualidad, o el destino, han querido que ayer entregara exactamente el mismo que en 2011, ya que entonces también vendió una serie entera del tercer premio e igualmente empezada por cero. Aquellos boletos del número 02.184 habían sido adquiridos por un mismo cliente; un vecino de Porto Meloxo que los repartió con su familia.

En esta administración ya dieron otros muchos premios importantes, entre ellos el correspondiente al sorteo de la Lotería Nacional del 20 de agosto de 2005, cuando selló la papeleta con el primer premio semanal, por importe de 1,8 millones de euros.

Al año siguiente, el 24 de agosto de 2006, se selló aquí una Primitiva ganadora de 195.000 euros; mientras que en la Bonoloto del 16 de diciembre de 2003 repartió 49.000.

En el mismo juego entregó en 2015 unos 313.000 euros, al acertante de seis números, y en 2016 dio un premio de 64.000, igualmente en la Bonoloto.

"La verdad es que no nos podemos quejar y estamos encantados de repartir tanta suerte; ojalá siga pronto, quizás en el sorteo del Niño, y podamos seguir trayendo dinero a O Grove", declaraba Manuel Rodríguez Castro mientras descorchaba botellas y brindaba con sus clientes para celebrar el tercer premio de la Lotería de Navidad.