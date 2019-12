El vendedor de Camelias: "Las luces de Vigo han atraído a los premios"

"No hay quinto malo", este dicho popular se pasó por la mente de todos los vigueses que tuvieron la fortuna de poseer algún décimo de los dos quintos premios de la lotería nacional que cayeron ayer el área de Vigo.



En el centro comercial Gran Vía, las compras navideñas se animaron con el segundo quinto premio caído en su administración. El 06293 alegró la jornada a Samuel Posada y a su futura mujer, un número que vendieron por máquina. "Se vendió bastante pero no sabemos exactamente cuántos porque no ha pasado por aquí ninguno de los premiados", declaró Posada. "Esperamos que el año que viene demos el 'Gordo'", expresó ilusionado el lotero vigués.

Las mismas cifras repartieron miles de euros en la tapería La Alcoba, situada en el 16 de la calle Teixugueiras de Navia. El local festejó su fortuna por la tarde, tras permanecer cerrado durante toda la mañana por descanso de personal.

Hora y media más tarde de que saliera el "Gordo", el 74770 colmó de alegría a los dueños de la administración número 27 de la avenida Camelias. "Hemos repartido 229 décimos con esta cifra, 1.374.000 euros", comentó el lotero, Rafael Acea. La sidra se descorchó en el 110 de Camelias minutos después de que los niños de San Ildefonso cantaran el premio. "Llevamos todo el año trabajando para esto y cuando ves salir tu bola no te lo crees", afirmó incrédulo Acea.

De todos los boletos vendidos del 74770, 225 fueron a parar a la Asociación deportiva Vila do Corpus de Ponteareas, donde padres e hijos celebraron los 6.000 euros por décimo con los que fueron agraciados. Los asociados se enteraron por un WhatsApp recibido mientras jugaban un partido de fútbol en el campo de Angoares La amistad con los loteros de Camelias hizo que la alegría se manisfestara por partida doble: "Son amigos de toda la vida y ellos no se lo creían", aseguró Rafael Acea. "Un quinto es un premio muy agradecido y es una alegría para mucha gente", añadió.

El área viguesa resultó, un año más, afortunada en el sorteo extraordinario de Navidad. Los loteros vigueses continúan la campaña navideña con la venta de los décimos del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero de 2020. La ciudad olívica espera seguir repartiendo premios y que el turismo potencie las compras de lotería en la urbe. "Los que vienen a Vigo ya saben a dónde tienen que acudir para buscar un premio, aquí la Navidad se vive al cuadrado. Cada vez que nos visiten, que compren también décimos ahora que ya saben que repartimos suerte", animó alegre Rafael Acea a los turistas.