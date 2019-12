Natalia Escudero, la reportera del programa 'La mañana' de TVE que se convirtió en todo un fenómeno viral el día del Sorteo de la Lotería de Navidad 2019 al anunciar en directo que había ganado 'El Gordo' ha rectificado y, en su cuenta de Twitter, ha explicado la realidad -después de aclararlo en pantalla de forma breve- sobre uno de los momentos que marcaron el 22 de diciembre.



"Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico", escribía en un breve hilo en la red social.





La montaña rusa emocional de Natalia Escudero

Fuentes de RTVE consultadas por Europa Press han explicado que la reportera tiene un décimo agraciado con 5.000 euros, pero no ha tenido la fortuna de que le toque el premio 'Gordo' del sorteo de Navidad.

"Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado", se excusaba en su perfil de Twitter."En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve", remataba.El momento de Nataltaa reportera se encontraba cubriendo la información sobre los ganadores de 'El Gordo' San Vicente del Raspeig (Alicante) cuando en medio de un directo le preguntaban qué iban a hacer los agraciados con el dinero."¿Qué van a hacer con el dinero?", repreguntaba ella, para después añadir: "Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, que yo hago muchos sucesos. Cuando vine aquí compré uno, pero no se lo digas a nadie, ¡eh!". "Mañana no voy. Natalia, no trabajo mañana", ha subrayado.En una conexión posterior, Natalia Escudero aclaraba a la presentadora del programa María Casado que lo que le ha tocado es "un pellizco" pero no el premio 'Gordo', que está dotado con 400.000 euros al décimo.