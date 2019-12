Lucía Fuentes: "El número de muchos ceros que quería se agotó y me dieron otro con el premio"

El número 00750 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad celebrado ayer, por lo que está dotado con 500.000 euros a la serie. Cantado a las 11.11 horas en el quinto alambre de la quinta tabla, repartió suerte en localidades gallegas como Santiago de Compostela, Vilalba y O Grove, donde convirtió a Lucía Fuentes Sanmartín, una joven de 27 años, en una de las mujeres más felices de la jornada.



Suyo es uno de los diez décimos agraciados -cada uno de ellos con 50.000 euros- que fueron vendidos en la Administración de Lotería de la céntrica y peatonal calle grovense Luis Seoane; un despacho de billetes muy conocido -que ya ha repartido numerosos e importantes premios a lo largo de su historia- al que esta joven afortunada acudió en la tarde del sábado "con la intención de adquirir un boleto con muchos ceros", como ella misma confiesa.

Pura casualidad

Llegó con las ideas claras, "por eso pedí por ventanilla el 05400, que era el número que me gustaba, pero como no quedaba me dieron otro, el 00750, y resulta que es el que tocó", acertaba a explicar mientras derramaba lágrimas de emoción y apenas podía contener la risa.

Vive en el centro de O Grove, junto a su pareja sentimental. Y es con ese chico con el que planea ahora "liquidar el préstamo del banco" y darse juntos algún capricho, "quizás un viaje".

Nada de boda

Aunque también en este caso Lucía Fuentes Sanmartín tiene las ideas claras, por eso entre risas confiesa que "no hay planes de boda a la vista". Ni siquiera tras haber conseguido esta importante ayuda económica.

Ni que decir tiene que ayer recibió todo tipo de felicitaciones por parte de amigos, familiares, conocidos y otros vecinos que no lo eran tanto, pero que se sumaron a la fiesta que se vivió en la administración de lotería grovense.

"Es la primera vez que me toca algo y voy a disfrutarlo", repetía Lucía Fuentes mientras en la administración corrían los espumosos, se descorchaba vino y de degustaban unos aperitivos.