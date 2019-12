"Es increíble, llevo siendo lotero 6 meses"

Las administraciones de lotería del centro de Vigo estuvieron desbordadas de trabajo las últimas semanas. Los miles de turistas que llegaban a la ciudad para ver las luces de Navidad aprovecharon para comprar un décimo. Los loteros no daban abasto y permanecían abiertos jornadas maratonianas hasta el punto de que apenas tenían tiempo para hacer la compra para su caso. Es el caso de Santiago Gómez, que ayer por la mañana aprovechó para ir tranquilamente al supermercado "porque la nevera estaba vacía". Mientras compraba, recibió una llamada para informarle de que había vendido un segundo premio. Corrió entonces hacia la administración que dirige en Policarpo Sanz, donde ya le esperaban una docena de periodistas: "La sensación es increíble, muy gratificante. Espero que a quien le haya tocado lo disfrute al máximo".



Santiago Gómez vendió una serie completa del 10.989. 125.000 euros por décimo y un total de 1,25 millones. Además, todos los números fueron vendidos en la propia ventanilla y no por máquina o por Internet, que en los últimos años se ha convertido en el procedimiento habitual de los números ganadores. "No sé quién o quiénes son los afortunados, pero aunque lo supiera tampoco lo diría. Los loteros también tenemos secreto profesional", aseguró Gómez.

La historia de este repartidor de suerte es curiosa. Natural de Santiago de Compostela, hasta hace seis meses regentaba una estación de servicio. El pasado verano, sin embargo, a su mujer, funcionaria, la destinaron a trabajar a Vigo y él decidió ponerse al frente de la administración número 16, en Policarpo Sanz. "Nunca antes había sido lotero", reconoce. Por eso la emoción de repartir un premio de esta magnitud se disparó en Santiago Gómez. Aunque sí ha sido el más grande, no ha sido el primero. Recientemente, selló una quiniela que significó unos cincuenta mil euros y también repartió dinero en la Bonoloto. Pero vender un segundo premio, en su primer sorteo de Lotería de Navidad, es algo que no olvidará. "Es muy bonito, es una sensación que hasta que te sucede, no la puedes entender", afirmó poco antes de abrir el champán para celebrar la suerte repartida. Allí llegó también su hermano, para inmortalizar el momento.

Santiago Gómez también se refirió a las luces de Navidad, un atractivo que ha logrado que las ventas de lotería se hayan disparado en el centro los dos últimos años. "Hay que reconocer que el Ayuntamiento ha acertado. Por aquí ha pasado gente de toda España", recordó. Por eso admite que todo apunta a que los décimos premiados con el número 10.989 hayan sido vendidos a turistas y no a vigueses.

Después de este éxito, la fama de esta administración de lotería, situada en el cruce de Colón con Policarpo Sanz, se disparará: "Todo el mundo nos conocerá". El lotero no va desencaminado. El quiosco de Porta do Sol, situado junto al árbol gigante de Navidad, que el año pasado repartió un décimo del Gordo de Navidad disparó sus ventas gracias a ese premio.