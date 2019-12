El dueño del local que dio la suerte en Ourense: "Me enteré en el bar y vine a abrir"

La suerte fue esquiva, como un suspiro, por la provincia de Ourense. El año pasó cayó de soslayo, pero este año la Lotería de Navidad en Ourense dejó 18.000 euros de tres cupones premiados, dos de ellos en el punto mixto que regenta Antonio Nóvoa en la calle Río Xares en la capital y el otro en la Carretera de Agra, en Padrenda, que gestiona María del Carmen Álvarez.



Antonio Álvarez todavía estaba tomando el café cuando sale el número 06293. Lo hacía con un vecino del barrio y cuando oyó el número se alegró. Más alegría llevó el compañero de desayuno, cuando vio que tenía uno de los tres cupones premiados: "Me enteré en el bar y un vecino me mostró su cupón, le di la enhorabuena y me vine corriendo para abrir el establecimiento". Su punto mixto es una sede conocida en el barrio desde hace tres años: "Ya estamos acostumbrados a repartir premios, en los últimos años ya repartimos varias alegrías". Derrochaba optimismo a primera hora de la mañana con muchos de los premios por salir, "seguro que toca el segundo o un cuarto". Al final, ni uno ni otro.

Un alegría "sin suministro"

La llamada nunca encontraba respuesta en el punto mixto de María del Carmen Álvarez. Normal, "Fabien" había dejado sin suministro a media provincia y Padrenda lo padeció desde el domingo. María del Carmen se mostró ilusionada por repartir un premio "que seguro que cayó en el pueblo" y contesta con la retranca gallega característica, entre risas: "Aquí mucho turista no hay". El temporal la dejó sin teléfono fijo pero no sin móvil, para recibir llamadas y ser felicitada por todos los vecinos. Estaba contenta "era poca cosa, pero algo es algo". En total, en la provincia cayeron 18.000 euros, 6.000 euros por cupón. Otro año, sin suerte, y otro sorteo de Navidad sin que caiga el Gordo.