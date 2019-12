O traballo na lancha de salvamento 'Betelgeuse', en 'Embarcados'

O equipo do programa Embarcados da Televisión de Galicia (TVG) acompañará hoxe no seu traballo a tripulación da lancha Salvamar Betelgeuse, que depende do Servizo de Salvamento Marítimo do Ministerio de Fomento e está operativa no porto de Oza (A Coruña) desde 2017. A súa zona costeira de actuación vai desde o cabo de Punta Nariga, en Malpica, ata o porto de Cedeira. Trátase da lancha de salvamento que realiza en Galicia un maior número de saídas a rescates, sendo os máis habituais os remolques de embarcacións.



No programa de hoxe, os espectadores verán dous exercicios de rescate, que eles fan periodicamente para ter ben mecanizadas as súas accións nas situacións reais.

A tripulación da Salvamar Betelgeuse está composta por seis homes, entre os cales o máis veterano é Modesto Lema, o motorista, que leva xa 25 anos no servizo de Salvamento. O máis novo é o mariñeiro Martín Armental, que leva só un ano neste traballo, pero que quere consolidarse nel.

O patrón que está de garda nesta xornada é Pablo Varela, un home que leva toda a súa vida vinculado ao salvamento marítimo. Ao longo dos anos traballou en diferentes lanchas de distintos portos, como o de Gran Tarajal, en Fuerteventura, onde tivo que auxiliar moitas barcas de inmigrantes. Pero ten claro que o traballo máis duro é o que realiza agora no porto da Coruña porque as condicións deste mar complican moito os labores de rescate.