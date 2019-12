José Antonio Vázquez Taín: "Me parece ilógico que la prisión permanente revisable no se aplique a violadores en serie"

José Antonio Vázquez Taín publica un nuevo libro, "Pulso al Estado". Esta vez se sumerge en el procés y la sentencia que condena a seis exmiembros del Gobierno de la Generalitat, la expresidenta del Parlament y dos dirigentes de asociaciones civiles por un delito de sedición y aborda la manipulación de masas desde el marketing político y las redes sociales. El magistrado, en esta entrevista, tampoco rehuye ninguna pregunta de la actualidad jurídica, desde la sentencia a los jugadores del Arandina o la incautación de un narcosubmarino con 3.000 kilos de cocaína en la costa gallega, a la ampliación de la prisión permanente revisable para violadores en serie y para la desaparición de cadáveres.

-¿Por qué este libro?

-Nos enfrentamos a la peor crisis que puede padecer un país, una quiebra gravísima de convivencia. El diseño de estrategia del procés en Cataluña estaba muy planificado desde 2012. El Estado español, en cambio, nunca planificó la estrategia y consintió la deriva ilegal. Por eso tuvo que intervenir la Justicia. Es la primera vez en España que el Tribunal Supremo celebra un juicio de este tenor. Trato de explicar lo sucedido de forma didáctica.

-Un referéndum que acaba en sedición, ¿cree que fue rebelión?

- El referéndum no es delito, casi ni se menciona en el escrito de la Fiscalía, lo que se castiga es que para llegar al 1 de octubre aprobaron normas inconstitucionales, integraron competencias y han quebrado los derechos de los ciudadanos. La primera lectura de la sentencia deja una sensación de cómo pueden decir que todo lo que hemos visto no existe. Sigo pensando que en Cataluña la Constitución no rige. No se puede hablar castellano, el Rey no puede viajar a determinadas ciudades, no reconocen la división de poderes ni la competencia constitucional. Desde esa perspectiva el delito de rebelión se consumó. Pero lo más importante de la sentencia son los 230 folios que explican lo que es una democracia moderna y justifican porqué la Justicia tiene que entrar a analizar los actos de los políticos.

-El derecho a decidir ...

-El derecho a decidir no significa nada, es un eslogan, igual que el procés, se trata de puro marketing para la manipulación de masas. El Estado español entró al trapo a discutir el derecho a decidir, algo que no se puede porque es negar la propia libertad de las personas. Hay que darlo por supuesto y preguntar qué es lo que quieren decidir y a partir de ahí discutir.

-¿Se creyeron impunes los políticos al incumplir la Ley?

-Un político que no respete las leyes está vulnerando no el derecho, sino la democracia. En España tenemos una de las mayores cuotas de democracia. Lo peligroso es cuando alguien dice que no estamos obligados a respetar las leyes porque tenemos una singularidad y un apoyo popular. Para eso estamos los tribunales, para eso la división de poderes.

-Usted sumergido en el procés y un narcosubmarino con 3.000 kilos de coca llega a la costa gallega.

-Hace 8 años se intervino uno muy artesanal cuando hacía pruebas en la ría de Vigo, poco después otro en México. Los investigadores estaban pendientes desde hace años de un sumergible que funcionaba. En el caso del incautado ahora se sabía que había sido fabricado en la Guyana y se analizaba como interceptarlo. Lo importante de esta operación es ver que la cooperación internacional funciona incluso para probar nuevos métodos como 'cazar' un barco que va bajo el agua. Ha obligado a adoptar nuevas formas de abordaje, de localización. Al final se logró. Se ha demostrado, como siempre, que la policía española es la mejor. Antes intentaron cazarlo los ingleses y los franceses y no pudieron. Hay que estar siempre alerta, ellos tienen el dinero. Grandes narcos preparan ya drones submarinos teledirigidos para transportar la droga.

-¿Poca condena para las 'manadas' y mucha en el caso Arandina?

-Por encima de todo defiendo la presunción de inocencia que es la regla básica de cualquier ordenamiento jurídico. La polémica es si condenamos mucho o poco. En el caso Arandina, tal como está el Código Penal, no hay discusión si se acreditan los hechos. En agresiones violentas hay una agresor, pero los que están alrededor son cooperadores. Los jugadores están indignados porque dicen que no se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia. Ahí está la base del recurso. Aquí es cero o 38 años de cárcel. Existió delito o no.

-Parece más 'barato' penalmente matar a la víctima de la agresión sexual para que no denuncie.

-Me parece ilógico que la prisión permanente revisable que se puede aplicar al Chicle por la agresión sexual y el asesinato de Diana Quer no se aplique a los violadores en serie, porque generalmente acaban matando para que no les identifiquen. Ahora se va incluso un paso más allá. Si hago desaparecer el cadáver me sale más 'barato'. Es el caso del descuartizador de Marta Calvo cuyo cuerpo se busca ahora en Valencia. El legislador debe estar ágil para regular cuando aparecen nuevos delitos. Habría que ampliar la prisión permanente revisable para los violadores en serie y para la desaparición de cadáveres.