O presentador Xosé Manuel Piñeiro volve á TVG con "Pequenos fenómenos"

Os nenos, os grandes protagonistas do Nadal, serán tamén as estrelas do programa Pequenos fenómenos, cuxa edición de 2019 comeza hoxe na Televisión de Galicia (TVG). Xosé Manuel Piñeiro volve á casa para presentar a primeira das tres galas do concurso. Con Lucía Regueiro como copresentadora, Víctor Bascoy como colaborador e oito fantásticos fenómenos estreándose ante as cámaras e dándoo todo como cantantes, o espectáculo promete.



Pequenos fenómenos é un concurso musical infantil que se desenvolve en tres galas consecutivas, en que 16 rapaces procedentes de toda Galicia competirán e sorprenderán a audiencia coas súas artes interpretativas. Nesta primeira gala participarán oito nenos, cada un deles cantará dous temas e o xurado decidirá que catro pasan á final.

Os valentes participantes, todos menores de doce anos, interpretarán os seus temas coma auténticos artistas para demostrar a súa valía no escenario, diante das cámaras e dun público entregado e co apoio das súas familias e amigos. Todo cun fin solidario, xa que os premios que o programa repartirá en metálico irán destinados a distintas entidades con fins solidarios. O gañador, segundo e terceiro clasificado recibirán un premio de 2.000, 1.000 e 500 euros, respectivamente, e serán os encargados de elixir a que asociación solidaria se destinan.

Na primeira semifinal de hoxe, oito cativos competirán por catro prazas na gran final, que se celebrará o 4 de xaneiro. Os concursantes cantarán dous temas cada un, baixo a ollada crítica dun xurado composto polo cantante de música tradicional Davide Salvado, a actriz e cantante Eva Iglesias e a cantautora e compositora Sofía Ellar, que actuará no programa. Con dous discos autoproducidos ás súas costas en só dous anos, estase a converter nun fenómeno como artista.

Por outra banda, Lucía Rodríguez e Juan Fuentes, do programa "Aquí Galicia", transmitirán o ambiente que se está a vivir en Pontevedra e agardará a chegada do Apalpador para realizar unha visita pola súa zona vella.