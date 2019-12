Fabien azota Galicia con rachas de 166 kilómetros por hora y docenas de incidencias

La borrasca Fabien sacude Galicia con sus vientos huracanados. Aunque está previsto que la situación empeore hacia el mediodía, el temporal que ha elevado la alerta en Galicia a nivel rojo en el mar y a naranja en tierra ha dejado esta mañana vientos por encima de los 166 kilómetros por hora en Cedeira (A Coruña) y rachas de 162 kilómetros por hora en el municipio lucense de Viveiro. En el sur el viento ha soplado con menos intensidad, aunque a lo largo de la jornada ha llegado a rozar los 120 kilómetros por horas en Fornelos de Montes (117,7), As Neves (115,2) y Santa María de Oia (113,4). Meteogalicia informa que lo peor todavía está por llegar y que las rachas más fuertes están previstas para esta tarde entre las 16.00 y las 20.00 horas.



En concreto, en la provincia de A Coruña, las estaciones meteorológicas han registrado vientos de 129 kilómetros por hora en Vimianzo o de más de 117 kilómetros por hora en la ciudad de A Coruña; mientras que en Lugo, además de la máxima de Viveiro, se han llegado a los 124 kilómetros por hora en A Pontenova y en la montaña de Os Ancares, en Cervantes. En lo relativo a la provincia de Ourense, las rachas más fuertes durante la mañana del sábado se corresponden con Cabeza de Manzaneda, donde el viento ha llegado a los 139 kilómetros por hora.





Refachos máximos (km/h) ata as 13:00 h.



Lembramos que se poden consultar na web de MeteoGalicia os datos meteorolóxicos, que se actualizan cada 10 minutos: https://t.co/Epm8q6JOi8 pic.twitter.com/1SG7ZABIm8 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 21, 2019

Tramo cortado de la A-8

Líneas ferroviarias

Estos fuertes vientos han condicionado la agenda de este sábado. En Vigo se han visto afectados dos vuelos que deberían haber aterrizado en Peinador por la mañana, se ha suspendido el transporte de ría entre la ciudad y O Morrazo y también se han aplazado la papanoelada motera y el desfile de rondallas de Nadal . Por otro lado, de Federación Galega de Fútbol ha prorrogado todos los partidos que debían disputarse durante la jornada de hoy.En Pontevedra los efectivos de emergencias tuvieron que movilizarse por la caída de árboles y ramas o desprendimientos de chapas y tejas de los edificios en Vilagarcía , en Sanxenxo o en Dorrón . La carretera de la Praza da Farola de A Estrada se ha cortado por más desprendimientos desde los inmuebles aledaños.Las fuertes lluvias de los últimos días han terminado por, que desde ayer inunda el pantalán y el paseo fluvial. Algunas viviendas de la parroquia de Caldelas de Tui se encuentran amenazadas por el aumento del caudal.Asimismo, la ciclogénesis explosiva también está afectando a una de las principales autovías gallegas. La A-8, que une Galicia con el País Vasco, permanece cortada en Mondoñedo (Lugo) a la altura de Alto do Fiouco, entre los kilómetros 536 y 552 para todos los vehículos excepto turismos.Según han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, el viento ha sido la razón que ha obligado a cortar esta vía y activar el nivel rojo de alerta para todos aquellos automóviles que no sean turismos.Por otra parte, las líneas ferroviarias no han sufrido muchas complicaciones hasta ahora. Fuentes de Adif han trasladado que se ha interrumpido el tráfico entre Ourense y Taboadela durante la mañana de este sábado después de un aviso de los bomberos.Estos efectivos comunicaron al administrador de la infraestructura que era necesario retirar un árbol de grandes dimensiones que presentaba un gran riesgo de caída. Por este motivo, el tren Alvia que salió de Santiago de Compostela con destino Madrid a las 09.10 horas sufre un retraso de 44 minutos. Fue a las 12,05 cuando se restableció la circulación de nuevo en esa zona.