Ribeira Sacra entrega los premios del Cervim en su comida navideña

Durante su tradicional comida de Navidad en Casa Quinteliña, en Chantada, la D.O. Ribeira Sacra aprovechó para entregar sus galardones a las bodegas premiadas en el Concurso Internacional "Mondial des Vins Extremes" del Cervim, celebrado el pasado julio en el Valle d´Aosta, Italia, y en el que el sello se hizo con más de una veintena de medallas: "Cuando empezamos con la D.O., allá por los 90, no esperábamos que Ribeira Sacra llegase a donde está hoy. Podemos sentirnos orgullosos de haber desarrollado entre todos este proyecto conjunto que hace del nuestro un territorio conocido y reconocido", expresó durante la cita de confraternidad el presidente del sello, José Manuel Rodríguez.