La pitonisa gallega de la Lotería de Navidad: "Vienen hasta Xinzo personas de Estados Unidos, Canadá, Francia..."

La predicción de Elsa Altagracia, la vidente de Xinzo de Limia, está en boca de todos. Y el número que augura que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad, más aún. Se trata del 86.098, por si todavía no lo sabían. Tanto es así que los décimos se han agotado en la web de Loterías y apuestas del Estado y en la mayoría de administraciones ya no lo tienen.

Los teléfonos de las administraciones que vendían el número echan humo y comunican desde ayer. El móvil de la pitonisa no se queda atrás y es que medios de comunicación de toda España se han hecho eco de su predicción. "Vienen hasta Xinzo personas de todos los lugares: Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Francia, Alemania...", señala la vidente que ya ganó un segundo premio de la Lotería de Navidad tras soñar con el 51.244 en 2017. "No me esperaba tanta expectación de la gente, madre mía, son demasiadas visitas", añade.

Pero, ¿dónde caerá el Gordo? La vidente afirma que el premio estará muy repartido por toda España y, sí, los de la provincia de Alicante también tendrán suerte el domingo según su visión. Tanto confía en este número que no ha dudado en adquirir varios décimos, aunque se niega a indicar la cifra exacta: "Más de cinco...".

Y, a pesar de que su número es el 86.098, también confía en la terminación 39 por un sueño de una mariposa en el que la pintaba de dorado y colocaba en la puerta de su casa. "Esto es muy mágico e inexplicable de explicar porque es un don con el que nací y se fue desarrollando", explica.

El relato de cómo soñó el ansiado número 86.098 no es menos curiosa. Y es que, hace dos meses, después de una ensoñación, se despertó, bajó hasta el portal de su domicilio y señala que vio escrito con hilo negro el número del Gordo de la Lotería de Navidad de este año.

Lo curioso es que la predicción se haya hecho pública este año. Respecto a este tema, Elsa Altagracia apunta que no le "pide nada a nadie" porque en las cartas vio que la predicción tenía que ser pública.

La pitonisa compró en 2017 dos décimos de un número que se le había aparecido en sueños para el Gordo de Navidad. No se lo llevó, pero sí que consiguió un segundo premio de la Lotería de Navidad y ganó 250.000 euros, sin descontar los impuestos. Desde entonces saltó a la fama y es muy conocida en tierras gallegas, donde muchos acuden para conocer su predicción.

Su currículum de premios en distintos sorteos de todo el mundo no se queda atrás, según ella afirma. "En mi país, República Dominicana, con mis visiones he acertado tres veces el primer premio de la Lotería y se lo digo a quien lo necesita; y en Portugal un afortunado ganó 69 millones de euros en el Euromillones hace tres años. Él me regaló una cadena de oro maciza y me dijo que me iba a dar parte del premio pero, finalmente no me lo dio", relata.

"Tengo mucha suerte y es muy completa porque es tanto en la salud, el dinero y... en el amor. Me tengo que despegar a los hombres, no se me quitan de encima", señala ruborizada la vidente. La suerte, sin embargo, no le sonrió en 2014 cuando fue condenada a 22 meses de cárcel por falsificar certificados médicos y bancarios para realizar solicitudes de empleo ante la Subdelegación del Gobierno para traer a España a una veintena de compatriotas dominicanos.

El don que le hace adivinar los números, según explica, es algo innato que se fue desarrollando: "Mi madre ya tenía experiencias extrañas durante el embarazo y sentía movimientos raros del feto, le daba muchos problemas". "Luego nací y fui la más extraña y fea de los hermanos, pero con un don", añade.

El domingo todas las miradas estarán fijadas en ella. ¿Será el 86.098 el número premiado? Tiempo al tiempo.