La borrasca "Elsa" deja un muerto en Santiago por la caída de un muro

El temporal "Elsa" causó ayer una víctima mortal en Galicia al caerle encima un muro en el Parque de Santo Domingo de Bonaval de Santiago. El accidente se produjo sobre las seis de la tarde aunque hasta las diez de la noche el cadáver no fue localizado, después de que los operarios municipales acudiesen al lugar para colaborar en las labores de retirada de escombros, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. El fallecido es un hombre de 80 años y vecino de la zona.

La borrasca también provocó la muerte de un hombre en la localidad de Puenxo (Asturias) sepultado por un corrimiento de tierras y otro en la localidad portuguesa de Montijo, donde un camionero perdió la vida al caerle un tronco encima.

Por otra parte, más de un centenar de inundaciones en viviendas por la crecida de los ríos y los servicios de emergencias tuvieron que atender más de 1.500 incidencias, de las cuales 604 se registraron en la provincia de Pontevedra, 536 en la de A Coruña, 243 en Ourense y 198 en Lugo.

Las actuaciones más frecuentes fueron para atender la caída de árboles y ramas en las carreteras (590), seguidas de las acciones de prevención de riesgo (181). Asimismo, se produjeron 106 inundaciones en vías de circulación, 95 retiradas de restos de tierra y piedras en la calzada, 72 caídas de cables de la luz y de teléfono y varios desplomes de electricidad y de teléfono.

Por otra parte, a última hora de ayer, más 3.500 usuarios gallegos permanecían sin suministro eléctrico en sus viviendas, principalmente en la provincia de Ourense, a causa del temporal de viento y lluvia. Según fuentes de Naturgy, al comienzo de la tarde la cifra de hogares sin luz superaba los 9.400 clientes, aunque los efectivos desplegados por la empresa fueron solucionando los cortes durante la jornada.

Las rachas de viento alcanzaron un valor máximo de 160,5 km/h en la estación de San Nomedio, en As Neves, y de 151,6 en Oia, ambos en la provincia de Pontevedra. Sin embargo, estos no han sido los únicos valores elevados en la comunidad. Según los datos de Meteogalicia, las rachas más fuertes de la provincia de Ourense casi todos los valores altos se registraron en la montaña, como es el caso de los 130 km/h de las rachas en Cabeza de Manzaneda, los 127 de A Veiga, los 126 del Alto do Rodicio, en Maceda. En la provincia de A Coruña se midieron 132 km/h en Corrubedo y 132 en Lousame, mientras que en Lugo los valores llegaron a 134,6 km/h en Os Ancares y 128,2 en Viveiro.

Las tormentas también dejaron un totalde 1.330 rayos, de los que la mayor parte cayeron sobre el mar.

Cinco colegios gallegos tuvieron que suspender sus clases durante la jornada debido a diversos incidentes causados por las condiciones meteorológicas adversas. Los casos más importantes fueron en el CEIP Sequelo de Marín por la crecida del río; el CEIP Fogar de Carballo (A Coruña) por inundaciones; y el IES Castro de Baronceli en Verín, por daños en la cubierta.

En cuanto a inundaciones en zonas urbanas, una de las más importantes fue en la ciudad de Pontevedra en las calles Fernando Olmedo y Casimiro Gómez, donde resultaron afectados bajos, negocios y garajes por el agua.

En la comarca de O Morrazo las inundaciones afectaron a varios locales del entorno de la plaza de abastos de Cangas y en Bueu se desbordó el río Bispo.

La localidad de Redondela sufrió inundaciones en las calles principales del centro urbano, al igual que el barrio de Sabarís, en Baiona, con decenas de locales anegados.

El temporal también se hizo sentir con fuerza en las comarcas de Condado-Paradanta y A Louriña. En Salvaterra de Miño la Policía Local cortó el acceso al paseo fluvial ante un desbordamiento del Miño que inundó todo el paseo y fincas. La crecida también afectó a As Neves y Arbo. La caída de árboles afectó especialmente a los concellos de A Cañiza y Ponteareas, también en Porriño causaron problemas en el suministro eléctrico en parroquias como Pontellas y Cans.

"Elsa", la quinta borrasca de esta temporada, será sustituida hoy por su sucesora, "Fabien", que mantendrá las lluvias intensas en la mitad sur de Galicia, localmente tormentosas, según Meteogalicia.