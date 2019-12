Seixas: "Europa pinta cada vez menos no mundo porque nin manda nin inspira"

O Premio Nacional de Ensayo 2019 do Ministerio de Cultura, o galego Xosé M. Núñez Seixas, acudiu onte ó Club FARO para ofrecer un coloquio coa xornalista María Xosé Porteiro. Na conversa, o catedrático de Historia Contemporánea sinalou que "Europa pinta cada vez menos no mundo".



Con esta frase dá a razón a un colega seu de orixe india que un día lle dixo que "antes, Europa mandaba e inspiraba. As innovacións viñan de Europa e, ademais, tiña poder". Sen embargo, "despois da descolonización, Europa xa non mandaba tanto pero agora xa nin manda nin inspira", apuntou Seixas.

Ante a pregunta de Porteiro de por que o nacionalismo español ten tan mala prensa, o historiador opinou que "o nacionalismo ten mala prensa en boa parte de Europa. Se en Portugal, nun xornal, aparece nun titular a palabra nacionalistas, todo o mundo vai pensar que son dun partido de extrema dereita, de xente que ansía o pasado lusitano. Aquí, se vémo-lo mesmo titular no FARO pensamos en Puigdemont, Junqueras, Ana Pontón... Non se fala de nacionalista españois, alomenos, ata recentemente".

Para Seixas a mala sona do termo vén da II Guerra Mundial ó vencellarse nacionalismo cos millóns de persoas asasinadas nos campos de exterminio, en alusión ó xugo do nacionalsocialismo alemán. "A tendencia no vocabulario político europeo occidental é evitar no posible ese termo", sinalou.

Ademais, destacou a "hipertrofia dos símbolos españois" como a bandeira e o himno. Isto hérdase dende a Transición, segundo explicou, pero está conectado co franquismo porque "este fixo un uso hiperbólico de todos estes símbolos".

Sobre a "rareza" de que España non teñan himno con letra ou moitos estamentos non acepten a bandeira, Seixas aclarou que hai outros países nos que tamén sucede. "No noso veciño Portugal, a bandeira é a bandeira republicana que foi instaurada no 1911 despois dun concurso nacional de ideas no que curiosamente gañou a bandeira do partido que encabezara a revolución republicana. En Francia, tamén tiveron problemas de identificación coa tricolor ata a primeira Guerra Mundial. En Chile, agora mesmo, as protestas sociais da rúa enarbolan as bandeiras mapuches. Moitas veces na bandeira se substitúe a estrela branca pola estrela mapuche. Con isto, quero dicir que España non é tan rara pero si que é peculiar".

A bandeira actual xorde porque na Transición non se aceptou a bandeira republicana tricolor. "As forzas de esquerda esqueceran bastante a bandeira republicana. Ademais, o himnos arrastraba un problema dende había moito tempo porque, de entrada, había sectores do franquismo, de extrema dereita, que a consideraban un himno monárquico e preferían, por exemplo o "Cara al sol"", entre outras, engadiu.

Foi a principios dos 80 cando tivo lugar un cambio na bandeira ó substituí-la aguia de San Xoán polo actual escudo tralo golpe de estado do 23F.

Seixas tamén se referiu no coloquio ó emprego dos símbolos banais entre os que situou a bandeira de España que emprega un touro de Osborne como escudo.

Asemade, engadiu que o maior uso e demostración da bandeira española por parte da sociedade deuse a raíz das victorias dos equipos de fútbol ou baloncesto en competicións internacionais.

Sobre o nacionalismo español actual, o historiador recolle no libro "Suspiros de España" que "como en tódolos países, florecen os estereotipos rexionais, cóntanse chistes sobre cataláns ou andaluces, e cántanse obscenidades nos campos de fútbol. Pero no nivel da vida cotidiá, e fóra de casos puntuais, non existe conflito intragrupa entre cidadáns de diversas procedencias territoriais, senón máis ben coexistencia pacífica, interacción e mestizaxe. Os discursos nacionalistas a miúdo obvian esa realidade moito máis desdramatizada".

Non obstante, o autor decátase de que hai outra realidade que é mester subliñar, os argumentos do nacionalismo español do século XXI que, segundo a súa opinión: "Para boa parte dos'patriotas' españois, o plurilingüismo como realidade social e cultural institucionalizada é todavía difícil de aceptar, memso dentro dos límites fixados pola Constitución de 1978".

Respecto á cuestión sobre se radicalizou ese nacionalismo español no último decenio, no libro engade que "dende 2004, a tendencia conservadora experimentou unha deriva progresiva cara unha lectura restrictiva da Constitución de 1978 e do sistema autonómico".