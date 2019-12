"Felipe VI ten un carisma bastante limitado"

O catedrático de Historia Contemporánea Xosé M. Núñez Seixas asegurou onte que "Felipe VI é un home moi preparado pero o carisma teno bastante limitado. Así que boa parte da dereita reticente á monarquía e que desmonarquizou os españois, agora considera o rei como símbolo da nación. Así, cando os catalanistas queiman a foto do rei, queiman un símbolo esencial"

Seixas mesmo foi máis alá ó asegurar que "con Felipe VI está rexurdindo a figura da monarquía como continuidade do Estado e, polo tanto, como continuidade da nación española. O juancarlismo non era iso senón á adhesión a unha figura construída vendo o rei como piloto do cambio que tería facilitado a democracia e que o 23 de febreiro interveu para o mantemento da Constitución. Sempre estaba a dúbida de que pasaría despois".

Respecto da confrontación do nacionalismo catalán co nacionalismo españolista, indicou que "os lemas mobilizadores dos nacionalistas e independentistas cataláns son moi inclusivos porque son quen de atraer adhesións de sectores con motivacións moi diversas".

Entre eses sectores, citou os puramente nacionalistas case "etnicistas"; outros que consideran que vivirían mellor nun estado propio sen pagar ós lacazáns dos andaluces ou os xubilados galegos; a outros non lles gusta a monarquía e pensan que estamos nun Estado con rémora franquista".

Por último, indicou que "non sabemos o que é o federalismo, nin sequera o sabe Pedro Sánchez. Hai experiencias federais coa división horizontal do poder pero Brasil, Arxentina, Alemania e Estados Unidos son estados federais".