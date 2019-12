Chupar la cabeza sin meter la gamba

Por causas que se desconocen, algunos medios de comunicación se han hecho eco de una recomendación -que no es aviso ni mucho menos alerta- de las autoridades sanitarias españolas que data de 2011 sobre el cadmio presente en las cabezas de las gambas y otros crustáceos, precisamente las especies que se consumen en mayor medida en las inminentes fiestas navideñas. La polémica está en boca de todos, y también la confusión. El caso es que los nutricionistas y los científicos expertos en industria alimentaria no ven riesgo en un consumo esporádico de esta parte del cuerpo de estos mariscos, que se suele realizar casi exclusivamente en esta época del año.



La farmacéutica Gemma del Caño (@farmagemma), experta en investigación y calidad de la industrua alimentaria, ha contado en un hilo de Twitter el motivo de esta recomendación sanitaria, que ya tiene 8 años de antigüedad. El cadmio, al igual que el mercurio y el plomo, es un metal pesado. Si consumimos poco, se pega a la mucosa intestinal y se elimina, pero sí es mucho, pasa a los riñones y al hígado. Está presente en muchos alimentos, más en los riñones del ganado, y también en pescados, cangrejos, moluscos bivalvos, salvado y algunas hortalizas.

Hace diez años se revisó el máximo de ingesta semanal de cadmio, estipulado en el reglamento 1881 de contaminantes: se pasó de 7 microgramos por kilo del consumidor a solo 2,5 microgramos por kilo a la semana. "En España estamos en valores cercanos a 2 microgramos por kilo", explica la experta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) hizo un estudio de cadmio en estos alimentos entre 2009-2010 y halló que la cantidad de cadmio en las cabezas respecto a la carne se multiplicaba por 30 en el caso del cangrejo y por 4 en lo respectivo a las gambas. Esto se debe a que en estas especies el hepatopáncreas, el órgano donde se depura y acumula este tóxico, se encuentra en la cabeza. Como el acto de chupar las gambas se considera prescindible, se recomienda evitar hacerlo de forma repetida.

"Mensaje de tranquilidad"

El presidente de la Fundación Española de Nutrición (FEN), el nutricionista gallego Gregorio Varela Moreiras, ha recomendado no abusar de la carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza, aunque ha afirmado que, dado que su consumo en España suele ser "normalmente esporádico y no regular ni frecuente", no existe riesgo.

"Yo lanzaría un mensaje de tranquilidad, sin duda. Conociendo el consumo habitual en la población española, hay que quitar miedo, alerta y riesgo en ese sentido, porque son consumos normalmente esporádicos, no regulares ni frecuentes", ha declarado Varela a Efe.

Aunque su absorción en el aparato digestivo es baja, el cadmio tiende a acumularse en el organismo, principalmente en el hígado y riñón, durante un tiempo estimado de 10-30 años. Es tóxico para el riñón, puede causar desmineralización de los huesos y, a largo plazo, cáncer.