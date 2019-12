Más del 50% del albariño protegido por Rías Baixas se bebe en Galicia, Asturias y León

El informe anual elaborado por la prestigiosa consultora "The Nielsen Company" confirma no solo el buen momento que atraviesan los vinos de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas, sino también su capacidad para seguir expandiéndose en la conquista de nuevos mercados.



Esta superficie productora gallega se mantiene como la segunda más importante en el ranking de ventas de vino blanco con DO en España, por detrás de Rueda.

Es una de las conclusiones del "Informe anual del mercado de vinos con DO Rías Baixas", en el que se analizan los canales de alimentación y hostelería nacionales, para hacer constar que la venta del vino con Denominación de Origen "continúa teniendo una enorme importancia" en la rama hostelera.

Tanto es así que los Rías Baixas "incrementan su cuota de mercado en volumen al 3,1% con respecto al año anterior, una cifra que le permite ocupar la octava posición dentro del ranking de Denominaciones de Origen.

El mismo estudio constata "un crecimiento de la cuota de mercado en valor que alcanza el 4,5 por ciento, posicionando a las Rías Baixas en el cuarto lugar en la evolución anual de Denominaciones de Origen dentro del mercado nacional".

En cuanto al canal de alimentación, Ricardo Alcón, comercial manager de Nielsen, explicó ayer ante una veintena de profesionales de bodega que los vinos protegidos "aumentan su cuota hasta el 2,3% de participación en volumen", con una más que evidente proyección "en hipermercados y supermercados grandes y medianos".

Al analizar la influencia del albariño en las diferentes zonas geográficas, el informe citado concluye que mejora su cuota de mercado en el Área 5, es decir, Galicia, Asturias y León, donde se consume más del 50% del vino con Denominación de Origen Rías Baixas.

Se trata de "una tendencia de crecimiento que también se percibe en territorios importantes como las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, así como en el Área 2, que incluye Levante, Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete".

Las mayores carencias, y de ahí la necesidad de reforzar allí la promoción de los vinos amparados por Rías Baixas, se registran en el sur de España.