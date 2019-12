"Narcosubmarino", "sentidiño" e "ecocidio" optan a palabras do ano

O galego escolle a súa palabra do 2019. Como vén sendo costume nos últimos anos, o Portal das Palabras da RAG abre a votación para que os usuarios que o desexen elixan o termo máis significativo deste ano en lingua galega. As candidatas de este ano son: Ecocidio, un neoloxismo que fai referencia ao exterminio dun ecosistema; feminicidio, que fai referencia a expresión máis extrema da violencia de xénero, o asasinato de mulleres polo feito de selo; narcosubmarino, que saltou nas últimas semanas coa incautación dun narcosubmarino en augas galegas; negociación, unha das más repetidas estes 12 meses en relación os diferentes procesos en ámbitos políticos; quecemento global, outro dos problemas más analizados durante este 2019; e sentidiño, unha desas palabras cheas de matices propios do galego.