O autobús do tempo de "Anacos de vida" chega á Estrada para TV

A TVG emite hoxe, a partir das sete da tarde, unha nova entrega de "Anacdos de vida". Nesta ocasión, o autobús do tempo no que viaxa o presentador do programa, Aser Álvarez, para na Estrada (Pontevedra) para recuperar trazos da memoria e da historia a partir de vellas fotografías ou documentos audiovisuais.

A prestrea do programa tivo lugar onte na vila cun emotivo acto no que se fixo unha homenaxe a Luís Reimóndez quen tamén aparece na emisión.

Reimóndez, xa finado, era presidente da Fundación Neira Vilas e foi "unha das persoas que máis nos axudou na preprodución do programa", destacaba onte Aser Álvarez minutos antes do acto da Estrada.

Ante a cámara, o home contou en que consistía a singular proba de embarazo que o seu pai, médico no rural, realizaba ás mulleres que acudían á súa consulta.

Outra fonte no programa é Isi, o actor e humorista confesa nos seus anacos de vida que tivo dúas nais. Tamén interveu o alcalde da vila, José López Campos; alumnos do CEIP do Foxo e do Colexio Lourdes, ademais de veciños da vila.

Ó redor dun cento de persoas se sumaron a este proxecto que, a partir de fotos antigas, recupera a memoria colectiva e persoal do lugar.

Para Álvarez, este é un "formato moi necesario" xa que "nos tempos que corren tratamos de coñece-las nosas raíces e identidade", puidendo ser compartido "a nivel familiar ou colectivo".

Alén diso, tamén está o aspecto pedagóxico da man "da transmisión da memoria dos maiores ós pequenos" da casa ou da localidade.

As historias particulares poden convertirse en universais ó chegaren ó corazón e convidar á empatía cos seus protagonistas. Un deles foi Lola, quen emigrou á Guinea Ecuatorial no 1960.

Ante o material gráfico que garda en branco e negro lembra para o programa e os seus espectadores as lembranzas "dos anos máis felices da súa vida", nun país que antes era colonia española e que conseguiu independizarse.

O programa tamén pasou polo teatro davila onde se proxectaron as primeiras imaxes en movemento rodadas na Estrada e que versaban sobre a Rapa das Bestas de Sabucedo. De feito, aloitadores explicaron a súa experiencia a través das fotos dos seus arquivos persoais.