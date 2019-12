"Si no cuidamos las emociones, el mundo será deshumanizado"

José Antonio Marina explicó que la inteligencia humana es dual, es decir, una parte genera las ideas y la otra las ejecuta o rechaza. "Los seres humanos tenemos una inteligencia en dos pisos: uno es el cuarto de calderas y otro es donde está el timonel -aseguró aplicando el símil del transatlántico-. El de calderas es donde se nos va ocurriendo todo. Nuestro cerebro está trabajando continuamente con una intensidad que los expertos calculan que puede ser de 10 elevado a 14 operaciones mentales por segundos. Y el timonel decide qué hacer con esas ideas". Y puso un ejemplo: para contestar a la pregunta: "¿Ha estado usted en Marte?" apenas se tarda dos segundos. Sin embargo, el cerebro hace un sifin de cálculos para llegar a la respuesta.

En cuanto a la evolución de la inteligencia, explicó que ha habido tres eras. La primera es cuando el ser humano deja de ser nómada, se asienta y crea la agricultura, lo que desemboca en la creación de las ciudades y las normas. En la segunda el hombre, que ya se ha acomodado a vivir en comunidad, reflexiona sobre sí mismo y sobre los dioses, creando las grandes religiones monoteístas. Y la tercera, la presente, que comienza con el Renacimiento, en la que el hombre se posiciona en el centro de la creación.

"Al ver la historia de la Humanidad y la evolución de la inteligencia, me he dado cuenta de que se han ido intercalando dos líneas distintas. Una es la inteligencia cognitiva (ciencia, economía, tecnología). La otra es la emocional, que hemos dejado de lado. Hay que cuidar esta segunda línea porque si no, no vamos a saber resolver qué hacer con la educación y podemos encontrarnos en un mundo científicamente muy cómodo, pero muy deshumanizado", sostuvo el invitado del Club FARO.