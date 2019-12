Cierre descafeinado en Madrid

La Cumbre del Clima (COP25) que se cerró ayer en Madrid sin un acuerdo para poner en marcha, de forma efectiva, los preceptos del Acuerdo de París y acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque al cierre de esta edición los representantes de los casi 200 países que acudieron a la cita seguían negociando para lograr siquiera un compromiso de carácter general, que no comprometa en exceso a los países, cara a una nueva tanda de negociaciones más adelante. Una situación con marchamo de "déjà vu" para activistas y ONG, que ayer no ocultaban su decepción.

"Ahora mismo, el Acuerdo de París está en la Unidad de Cuidados Intensivos". Así valoraba ayer el jefe de la delegación de Greenpeace en la COP25, Juan Carlos Osornio, el resultado de doce días de cumbre. Osornio desgranó los tres escollos principales que dificultan que se alcance un acuerdo para activar el pacto alcanzado en la capital francesa en 2015, que debería entrar en vigor con el nuevo año: si el mercado de CO2 se debe constituir como un mercado propiamente dicho o como un intercambio bilateral; el porcentaje de los ingresos por el intercambio de emisiones que se debe destinar al Fondo de Adaptación; y el "Mecanismo de Varsovia", que regula la compensación por pérdidas y daños causados, ya en el presente, por el cambio climático.

Dilema

"El dilema es una lucha entre la financiación y la ambición en la cooperación para implantar los compromisos nacionales de reducción", sostiene Osornio. Una pugna que ha provocado la resistencia de los países menos pujantes y que ya sufren los estragos del cambio climático a permitir un mercado de carbono liberalizado. Es el caso de Costa Rica, que en la sesión de la mañana de ayer se plantó ante el resto de representantes y denunció que era "inaceptable" tener mercados de carbono que no tengan la salvaguarda a la integridad ambiental y los derechos humanos (dos cuestiones que están incluidas en el Acuerdo de París), ni hacer negocio con la protección de la naturaleza. En este escenario, Greenpeace lo tiene claro: prefiere que no haya pacto en Madrid a tener "un mal acuerdo en la COP25 que diluya lo acordado en París".

La falta de consenso se dejó notar incluso dentro de la UE, que en los últimos días trató de escenificar un paso adelante como líder mundial en la lucha contra el cambio climático sellando un acuerdo particular para alcanzar la neutralidad climática en 2050, lo que implica que la Unión generaría solo el CO2 que pudiera absorber. Pero Polonia se negó a firmar el acuerdo, lo que tiene una incidencia crucial: ante la falta de unanimidad, el pacto no es legalmente vinculante.

El resto de países confían en convencer al gobierno polaco, una vez que se concreten los presupuestos europeos para el período 2021-2027, para que se una al acuerdo. Otros dos países de la Unión que son grandes consumidores de carbón, como es el caso de Hungría y la República Checa, sellaron el acuerdo tras lograr que se permitiera integrar la energía nuclear en el mix energético

Fiasco

Para algunas oenegés, el fiasco de la cumbre tiene claros culpables. En concreto, SEO/Bridlife achaca la mayor responsabilidad a Autralia, la India, Arabia Saudí y Brasil. Por contra, la organización considera que Uruguay, Costa Rica y las islas Marshall han mostrao posiciones mucho más avanzadas.

Por su parte, el movimiento de jóvenes Friday for Future, inspirado por Greta Thunberg, considera que la COP25 "no ha servido para nada y no solo eso: estamos viendo retrocesos y no avances", culpando directamente a los políticos del fracaso de la cumbre.