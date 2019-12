rubén simeó "Dedico cuatro horas todos los días de mi vida al estudio y ensayo de la trompeta"

La apretada agenda del trompetista Rubén Simeó (Vigo, 1992) tiene marcada mañana una cita especial en la ciudad que lo vio nacer: por primera vez actuará en un gran auditorio en la ciudad olívica. Y lo hará con la orquesta sinfónica Vigo 430 y con un concierto de Arturo Sandoval (Auditorio Mar de Vigo, 20.00 horas, entrada gratuita). Simeó, sin duda uno de los mejores trompetistas que ha dado nunca este país, demostró desde pequeño unas cualidades excepcionales que, junto a su metódico estudio del instrumento, le convirtieron en un auténtico niño prodigio. Con doce años ya actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de la RTVE en el Auditorio Nacional de Madrid.

-Seguro que acaba de aterrizar. ¿De dónde viene?

-En efecto, estoy dando conciertos por todo el mundo. Mi último directo fue en el Louvre, en París, la semana pasada y el anterior, en Alemania. Europa es un público muy respetuoso con la música clásica, aunque también estoy teniendo mucho tirón en Latinoamérica. La trompeta antes estaba se veía como un instrumento de fuerza, pero puede ser muy dulce tocando bellas melodías . Eso es lo que estoy tratando de acercar a todos los públicos de los países a los que voy.

-¿Qué acogida tiene la trompeta en esa modalidad clásica?

-No era conocida en música clásica hasta estos últimos tiempos, pero cada vez está adquiriendo más importancia.

-¿Qué presentará mañana acompañado de la orquesta Vigo 430?

-Es la presentación en Galicia del concierto del maestro Arturo Sandoval, que tiene 10 premios Grammy y es una leyenda de la trompeta. Escribió un concierto que yo estrené el año pasado en Brasil y ahora voy tocando por todo el mundo. También haremos música popular, con temas como "My Way" de Frank Sinatra. Es un repertorio muy amplio, para público melómano y no. El de Vigo es un concierto de especial ilusión porque dirige un amigo mío, Javier Alonso, y uno de los mejores directores de Galicia. Y no puedo vivir en todos los conciertos que mi padre, mi madre, y mi hermana estén en el público escuchándome. Así que hago un especial agradecimiento a la alcalde Abel caballero y Ángel Rivas.

-Ha tocado con las mejores orquestas sinfónicas.

-Desde los 13 años estoy tocando en los mejores auditorios del mundo. El país al que más he acudido es Japón: en Tokio he tocado 16 veces; en Pekín, en China he tocado 10 veces; en Colombia, siete; en México dos y la verdad es que estoy actuando con mucho éxito. Percibo que es algo que va in crescendo. Estoy en mi mejor momento musical.

-¿Por qué tiene esa intuición?

-Tengo 27 años pero veo que esto va a más. Ahora mismo es cuanto más aclamados hay en todo el mundo, cuantos más conciertos tengo. Me están lloviendo las contrataciones para hacer música con diferentes orquestas del mundo, recitales con piano, porque mis espectáculos se pueden acompañar tanto de una orquesta como de una banda sinfónica o de un piano. Estoy teniendo mucho tirón en todo el mundo. Por eso digo que es mi mejor momento musical.

-¿Qué hay detrás de tanto éxito?

-La trompeta es un instrumento muy sacrificado. Yo le debo mucho a mi padre, que ha sido toda la vida profesor de trompeta del Conservatorio de Vigo y, la verdad es que tener un profesor en casa las 24 horas me ha ayudado mucho. Yo empecé con la trompeta a los siete años y he estado cuatro horas todos los días de mi vida con estudio y ensayos hasta hoy que tengo 27 años. La trompeta no te regala nada, hay muchas horas de estudio detrás. Y sigo, solo que cada vez tengo más horas de vuelos y se hace difícil... He llegado a estudiar con una sordina y tapado con la mantita que te dan en el avión.

- ¿Cómo hace compatible esa dedicación con la vida propia de un chico de su edad?

-Aprovecho cada momento que tengo para venir a Vigo a ver a mi gente. Mi vida está aquí, pero de momento no puedo disfrutar de mi tierra todo lo que quiero. Mientras el cuerpo y el labio aguanten, seguiré. Me encuentro muy fuerte y estoy en el momento de hacer todos esos viajes. Pero seguro que algún día podré disfrutar más de mi tierra .

- ¿Cuál es su sueño?

-Que las cosas vayan siempre tan bien como ahora, no pido más que lo que tengo.

-¿Cuál es su referente musical más admirado?

-Maurice André, un trompetista francés que falleció y que está considerado el mejor de la historia. Tuve la suerte de ser su único alumno los últimos años de su vida en Francia. Le pidió a mi padre cuando me escucho en un concurso que fuese su alumno y eso es algo que tendré guardado para toda la vida.