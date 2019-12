"No hemos hecho nada. Si esto hubiera ocurrido hace 15 años ya estaría en casa jugando al parchís"

Carlos Cuadrado 'Lucho', uno de los tres exjugadores de la Arandina condenados a 38 años de prisión por agresión sexual, se defendió al afirmar: "No somos unos violadores, somos unos pardillos a los que nos están intentando joder la vida".

"No entiendo lo que está pasando. No hemos hecho nada. Voy a luchar siempre por la igualdad, pero ahora nos están jodiendo por todas partes", afirmó 'Lucho' ante los periodistas congregados en la Audiencia Provincial de Burgos, después de escuchar la sentencia del denominado Caso Arandina.

Por su parte, Raúl Calvo calificó como "una vergüenza" y "un acoso" el fallo. "Con unas diligencias de 800 folios, no entiendo cómo se puede resolver en dos semanas. Esto ya empieza a ser una vergüenza, un acoso", se lamentó Calvo, quien informó de que tiene "pruebas" en forma de mensajes donde la víctima "niega la violación y dice que iba a mentir" en el procedimiento judicial. Otro de los exjugadores condenados, Víctor Rodríguez 'Viti', quiere saber quién le condena: "Esto no tiene sentido; no hemos hecho nada" e "igual piensa (la víctima) que teníamos mucho dinero porque somos futbolistas o quiere fama", indicó sobre el origen de la denuncia, en su opinión. Rodríguez culpó de la cuantía de las penas "a los medios de comunicación y a la sociedad: "Si esto hubiera ocurrido hace 15 años ya estaría en casa jugando al parchís", señaló.