La Fiscalía considera homicidio la muerte del bebé de Ourense

La noche del 3 al 4 de marzo, sobre las 4 horas de la madrugada, un bebé de 2 meses falleció en casa de sus padres, en la ciudad de Ourense, tras sufrir un supuesto síncope que no lograron revertir, según la versión de ellos. La autopsia catalogó como "indeterminada" la causa de la muerte. El juez no vio indicios para atribuir responsabilidad penal a los padres, sí para investigarlos por lesiones graves por malos tratos al mellizo, quien días antes del fallecimiento de su hermano ingresó con cuatro fracturas costales. La Fiscalía ha formulado recurso para que el magistrado rectifique y procese a los padres, además de por las lesiones del niño vivo, por un homicidio por imprudencia grave de su mellizo (nacieron ambos el 3 de enero de 2019 en Nigrán, Pontevedra). Si el juez no atiende el recurso de reforma, el ministerio público defenderá su criterio ante la Audiencia Provincial.

Cuando la ambulancia medicalizada llegó al domicilio familiar tras el aviso de los padres, en la zona del Jardín del Posío, el pequeño estaba en parada cardiorrespiratoria, presentaba cianosis y una herida tipo excoriación en la frente. La Policía apuntó a una sobrealimentación, un supuesto indicio de desidia o de falta de cuidados. Ellos, en libertad y sin ninguna medida cautelar, negaron culpa, desatención o negligencia y lamentaron que todo se trató de una desgraciada tragedia. Lo aseguraron a la prensa, tras los hechos, y lo mantuvieron ante el juez el 2 de mayo.

El 4 de marzo, sobre las 4 horas de la madrugada, los investigados alertaron al 061 para pedir asistencia médica porque el bebé con el que se encontraban en casa ya no respiraba ni reaccionaba. "La mamá se quedó dormida porque estaba agotada. Le dio el biberón y se quedó dormida por espacio de una hora o una hora y media. Se levantó para ver cómo estaba el niño y ya pegó un grito. Cuando fui a ver al niño tenía los ojos negros y ya no respiraba, no había forma. No hubo tiempo, no sabemos qué pasó", explicaba el padre a los periodistas el pasado mes de marzo.

El juez de Instrucción 1no encontró pruebas para imputarles homicidio, ni doloso ni tampoco por imprudencia grave, la modalidad que atribuye la Fiscalía -que ahor recurre- por la supuesta desatención del menor.