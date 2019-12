Villares: "A capacidade de internacionalización de Galicia é superior á media de España"

"A capacidade de internacionalización da comunidade galega é superior que a media de España", indicou no Club FARO o historiador Ramón Villares. "Fáltanos a mecha que prenda e certa influenza política pero, ¿quen ía pensar que o sector do viño e da confección estarían onde chegaron na actualidade?", plantexou tras ser consultado sobre a ausencia dunha 'burguesía galega' que pule pola industria autóctona. Desvelaba así o optimismo que tinxe moitos dos seus plantexamentos. Entre as ideas que Ramón Villares debullou onte nunha charla coloquio que foi introducida polo vigués Antón Costas, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Barcelona, está a explicación de por que Galicia -un país historicamente sen dinastía propia e desprovista de institucións representativas máis alá da Igrexa-, foi quen de alcanzar a modernidade e converterse nunha 'nación-cultural'.

Como mantén no prefacio da súa obra "Galicia, una nación entre dos mundos" -en alusión a Europa e América-, non hai nada alleo a unha persoa de orixe e cultura galegas. "Temos un esforzado exército de emigrantes por todo o mundo", aplaudiu, ao tempo que recoñeceu "o esforzo colectivo da emigración, que transformou a Galicia do século XX". Aínda máis, entre as 'divisas invisibles' e non cuantificables, para o profesor se atopa o emprendemento comercial ou a formación sindical que posuían moitos dos retornados.

O catedrático vigués Antón Costas, que conversou ao longo dunha hora con Villares, amosouse coñecedor tamén desa conexión atlántica migratoria, que -considerou- "fai que máis que un océano, o Atlántico sexa como unha lagoa-. Así, exemplificou co máis próximo, gañándose a empatía dos asistentes. Gran parte do cemiterio da súa parroquia viguesa, Matamá, fora construído ou ampliado con remesas chegadas de emigrantes en Montevideo. Moi didáctico á hora de introducir o ensaio de Villares, Costas repasou a loita polo recoñecemento da identidade na historia recente dos galegos. E valéndose do pensamento de Hegel, expresou: "A loita pola identidade é unha loita polo recoñecemento da dignidade, como persoa e como pobo". Por iso, o economista considerou que o traballo de Villares é "oportuno no tempo". "É algo que está volvendo a moitas democracias occidentais como Reino Unido, Brasil, EE UU ou Cataluña". Iso si, o catedrático na Universidade de Barcelona advertiu: "Corremos o risco de que esa loita pola identidade se encauce por medio de nacionalismos como os que houbo nos anos 20 do século pasado", engadiu, "o reto é que non nos leve a un enfrontamento entre nós".

Costas tamén gabou da obra de Villares a busca da identidade de Galicia, a través das raíces de Breogán e o celtismo, por unha banda, e tamén no medievalismo da exaltación dos Irmandiños, por exemplo.

"A historia de Galicia e dos galegos é máis que un episodio local dun pequeno territorio Finisterre. É unha aventura mundial de persoas humildes pero traballadoras que fixeron realidade o verso de Rosalía de Castro "toda a terra é dos homes".

"O noso petróleo é a nosa identidade cultural, dixo un empresario bretón", parafraseou Villares en referencia a ese precioso "ouro" intanxible. "Hai unha finisterre europea que loitou por manter a identidade a pesar de que os seus membros e descendentes están hoxe en todas partes". O libro é unha magnífica síntese do proceso histórico de creación da identidade de Galicia como cultura-nación; das súas esencias e conflitos e das conexións que o ligaron con outros territorios, especialmente con América Latina. Grazas a el pódense comprender mellor os signos políticos, económicos e culturais que conformaron o galeguismo e a súa longa viaxe desde a Idade Media ata a actualidade, resumiu o economista.

O libro de Villares (editado por Pasado & Presente) é o resultado de polo menos 30 anos de reflexión e traxectoria profesional. Un ensaio no que pretendía que o lector galego fose representado, ademais de invitar ao pensamento. É un traballo que pretende dar a entender os referentes políticos, culturais e económicos que conformaron o galego e a súa longa viaxe . Ademais disto, Ramón Villares tamén demostra que Galicia e os galegos representan moito máis que un pequeno territorio, pero teñen unha historia global. "Máis fácil é ser e máis difícil comprenderse", citou o historiador, ao que engadiu, "aínda máis complicado é ser comprendido".