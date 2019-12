Prima "Chernobyl" y se ignora a "Juego de tronos"

"Chernobyl", "The Crown" y "Creedme" dominan con cuatro nominaciones cada una las candidaturas de unos Globos de Oro que mostraron muy poco cariño por el adiós de "Juego de tronos", una serie que marcó historia en la televisión pero que solo logró una mención para Kit Harington.

"Juego de tronos" no optará al Globo de Oro al mejor drama televisivo, por lo que, pese a ser la serie más reconocida en la historia de los Emmy (con 59 galardones en total), se despedirá tras ocho temporadas sin haberse llevado jamás el premio gordo de los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Por detrás de "Chernobyl", "The Crown" y "Creedme" se situó un nutrido pelotón de series con tres nominaciones por cabeza: "Barry", "Big Little Lies", "Fleabag", "El método Kominsky", "Fosse/Verdon", "The Morning Show" y "Succession".