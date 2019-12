El joven que reventó este lunes en Santiago la performance feminista 'Un violador en tu camino' al grito de "¡ahora a casa, que hay que hacer la cena!" estaba ligado a Nuevas Generaciones de Santiago, organización juvenil del Partido Popular, que ha condenado su actuación y ha informado de que este mismo martes "presentó su baja automática".



Fuentes populares han trasladado a Europa Press que, tras tener conocimiento del hecho, se actuó y se habló con el joven, que ya no pertenece a Nuevas Generaciones de Santiago. "Admitió que se había equivocado y que tenía que irse", han indicado.



Posteriormente, en un comunicado, la organización juvenil ligada al PP incide en que el joven cometió "un acto inaceptable" y remarca su "condena" a cualquier actuación "de carácter machista". "No tenemos nada que ver con lo sucedido ayer", remarca.





O machismo está en todos lados. Hoxe ao remate da performance #UnVioladorEnTuCamino en Compostela.

Moitos homes que estaban presenciando o evento en solidariedade replicaron inmediatamente ante a provocación. O 'valente' escapou correndo... pic.twitter.com/EiUC0VCYST — RosaliaTV (@rosalia_tv) December 9, 2019

Que pensa o @ppdegalicia de que militantes seus como @danielmucientes se adiquen a boicotear perfomances feministas contra as violencias machistas? Fíxoo hoxe en Compostela. Esiximos respostas. Ou cos igualdade ou co machismo, hai que posicionarse #ElVioladorErasTu — Luca Chao (@LucaChao_) December 9, 2019

"Representamos la defensa de las mujeres, condenamos la violencia machista y luchamos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Cualquier manifestación que vaya en contra de eso no nos representa", ha proclamado. Así las cosas, la organización subraya que quiere "dejar claro que esa persona no forma parte de Nuevas Generaciones". "Esta mañana presentó su baja automática de nuestra formación", ha concluido.La acción feminista 'Un violador en tu camino', que empezó en las calles de Chile, se ha extendido por los distintos países y, en el marco de las actuaciones que tienen lugar en España, en la pasada jornada había una convocatoria en la compostelana Praza do Obradorio para representar esta performance.Secundada por decenas de mujeres, la performance concluyó en Santiago con bronca al aparecer en escena un joven que centró el protagonismo con un exabrupto., provocando una reacción de indignación entre las personas presentes en la plaza.De hecho, las participantes en la performance contestaron al exabrupto del hombre coreando el lema "¡cuidado machista, estás en nuestra lista!". Finalmente, estepor otros hombres que estaban presentes en la performance.Lo sucedido en la Praza do Obradoiro ha sido objeto de polémica en las redes sociales, donde se vinculó al joven que reventó la acción feminista con la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo."¿Qué piensa el PP de Galicia de que militantes suyos se dediquen a boicotear performances feministas contra las violencias machistas? Lo hizo hoy en Compostela. Exigimos respuestas. O con la igualdad o con el machismo, hay que posicionarse", retó en su perfil de Twitter la diputada Luca Chao (de Grupo Común da Esquerda).Poco después, Nuevas Generaciones de Santiago informaba de que ya no forma parte de la organización y condenaba lo ocurrido.