Costas: "Un 'green new deal' traerá futuras posibilidades de emprego no rural"

O rural, como 'berce' da construción da esencia galega está en extinción, entende o experto en historia e cultura galegas Ramón Villares. "O rural xa non é viable entendido de forma tradicional, aínda que viviu unha transformación extraordinaria". Referíase Villares a que actualmente o rural en Galicia representa o 6% do PIB, mentres que cando el naceu, supuña o 60%. "Ten que ser pensado globalmente, desde o aproveitamento social e o valor que teña para a sociedade", engadiu. Villares animou a facer un traballo proactivo -"non chorar", recriminou graficamente-. "¿Como combinar a produtividade co benestar?", consultou Ramón Villares, un dos historiadores e intelectuais galegos máis relevantes dos últimos anos.

Ao fío do comentario, xa naderradeira parte do coloquio, o catedrático da Universidade de Barcelona, Antón Costas, avistou unha "oportunidade grande" para o rural nos próximos anos. De novo, lembrou as terras e viñedos familiares abandoados ou maltratados polas xeracións máis novas. "Haberá un green new deal, que se chama en EEUU xa, para promover a prosperidade para todos", valorou. "A conservación do medio rural e a conservación da natureza traerá unha oportunidade para o emprego", vaticinou Costas.

Ademais de autor de ensaios, Ramón Villares é profesor de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago, onde foi decano da Facultade de Xeografía e Historia e posteriormente reitor. Membro da Real Academia Galega, foi presidente do Consello da Cultura Galega entre 2006 e 2018 e fundador da Asociación Española de Historia Contemporánea, que presidiu entre 1996 e 2002.