A singladura de "Ribeiras de salitre" diríxese esta semana a Fisterra

O destino desta semana de "Ribeiras de Salitre" (TVG) é Fisterra, onde comeza o mar. A súa confraría conta con 170 asociados, que traballan artes menores e mergullo, co polbo, a pescada, o longueirón e o ourizo como as especies de maior volume de venda na lonxa.

O equipo do programa embarcará no Monte Naranco co patrón de pesca Alberto Moure para navegar rumbo ás Illas Lobeiras, a tres millas de Fisterra, onde vai largar os seus aparellos. X. H. Rivadulla Corcón tamén falará con Manolete Martínez, un dos patróns maiores con máis anos no cargo de Galicia, 17, o que fai que sexa un home moi experimentado na xestión de confrarías.

En Fisterra hai un importante colectivo de mergulladores e mergulladoras que traballan nos fondos mariños, extraendo longueirón fundamentalmente, pero tamén navalla, ourizos e orella de mar. É un traballo dunha enorme esixencia física, para homes e mulleres apaixonados do oficio e do mar, como é o caso de Luís López.

Poeta e mariñeiro

Outro dos protagonistas do programa deste domingo será o poeta Alexandre Naerium, que tamén foi mariñeiro e hoxe guía do Museo da Pesca do Castelo de San Carlos. Con este polifacético home, os espectadores poderán indagar na alma colectiva dos homes e mulleres de Fisterra.

Pola súa parte, Agustín Traba 'Tinito', cuxa vida xira completamente arredor do mar, cociñará para o equipo de 'Ribeiras de Salitre' unha robaliza ao forno. Ademais, os espectadores escoitarán a voz de Laura de Fisterra, cuxa familia leva xeracións vivindo do mar, ao que lle canta cun sentimento moi especial.