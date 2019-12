Thunberg: "Los líderes políticos nos están traicionando, decimos basta ya"

"El cambio viene os guste o no", advirtió ayer a los políticos la activista climática Greta Thunberg, que se ha dirigido a las 500.000 personas que, según la organización, secundaron la Marcha por el Clima y a quienes ha dicho que los líderes han "traicionado" a la gente y que no hay que dejar que "se salgan con la suya".

En su intervención, con la que se cerró la Marcha por el Clima de Madrid, la adolescente subrayó que los políticos "tienen que hacer su trabajo". "Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no", incidió.

"Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25 sino en la calle con todos vosotros", enfatizó Thumberg.

La activista abandonó la marcha a pie al poco tiempo de incorporarse por recomendación de la Policía, dada la masiva afluencia de gente, y se dirigió directamente en coche eléctrico al punto final.

"Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por venir", comenzó Greta su intervención, hablando en castellano, y después siguió su discurso en inglés.

Auditorio entregado

Alertó de que el planeta se encuentra "en mitad de una emergencia climática" y que es necesario empezar a "parar esta crisis", "salir de los espacios de conferencias" y "decir a la gente el poder que tienen, que tienen que tomar responsabilidades y proteger a las generaciones futuras". "Dicen que hay 500.000 personas por lo menos. Es la gente que tiene la esperanza, sois la esperanza", proclamó, ante un auditorio entregado.

Según su punto de vista, el cambio que se necesita "no va a venir de los poderosos, va a venir de las masas que demanden acción". "Y nosotros somos los que vamos a hacer el cambio". "La gente en el poder tiene que seguir nuestro impulso porque lo estamos liderando y tienen que seguirnos porque estamos mostrando el camino", señaló Thumberg.

Antes de acudir a la Marcha por el Clima, la activista sueca ofreció una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, acompañada de varios activistas internacionales del movimiento Fridays For Future (FFF). En ella dijo que la juventud hará todo lo posible para que la crisis climática "no se ignore nunca más", tras precisar que aunque las movilizaciones han conseguido cosas "aún no ha habido una victoria" frente a este grave problema.

La joven activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, ha destacado "el mayor nivel de concienciación" que está adquiriendo la sociedad respecto a la gravedad de la crisis climática, y ha reconocido que se han conseguido "un montón de cosas y se ha generado opinión", aunque ha precisado que "eso no es suficiente".

En 2019 se batirá un nuevo récord de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, con un aumento previsto del 0,6 por ciento respecto al año pasado, recordó la joven activista, quien urgió a los políticos "a no perder ni un minuto más y actuar ya".

Tímida, con una sudadera rosa palo y arropada por otros tres activistas de Fridays For Future, Thunberg pidió amablemente, en el transcurso de la rueda de prensa a los periodistas, más de doscientos, que también preguntaran al resto y no solo a ella.

"Yo solo soy una activista", como cualquier otra; "no tienen por qué escucharme a mí antes que a nadie, pero es muy importante explicar la situación del cambio climático en otros países, así que por favor, preguntad al resto de mis compañeros también", sugirió.