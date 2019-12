Un tesoro natural que hay que "cuidar y proteger"

En la modalidad grupal participaron 47 centros educativos de la provincia en esta 5ª edición del concurso "Cíes. O Paraíso de todos". A través del dibujo, los centros educativos trabajaron la importancia de conocer y proteger el archipiélago de las Cíes, una forma original de estudiar el medio natural del entorno, en este caso con las islas Cíes como protagonistas, en cuya declaración de Patrimonio de la Humanidad trabaja el Concello de Vigo. En esta modalidad resultaron ganadores varios colegios: el CEIP García Barbón, el Saladino Cortizo, el CEIP de Abelendo (Moaña), el CEP Plurilingüe Igrexa Valadares, el CEIP Xesús Golmar (Lalín), el CPR Quiñones de León y el CEE Juan María Parada (Nigrán). En las fotos reciben los galardones de la mano del alcalde, Abel Caballero, Pedro Costa (FARO) y Mabel Ayo (FCC). En esta modalidad grupal el premio es un viaje a las Cíes.

El Centro de Educación Especial (CEE) Juan María. Parada-Nigrán fue uno de los siete premiados en esta edición, con una original obra en dos partes: las islas con el fondo marino de día y un fondo marino nocturno.

"Cando a lúa aparece e as gaivotas dormen o cantar das Cíes óese no mar e na cidade. As Cíes son un tesouro, hai que coidalo", dedicatoria de los escolares en la pintura diúrna.