La Diputación de Pontevedra lanza una campaña por una Navidad sin juguetes sexistas

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentó la campaña "Esta Navidad, juguetes sin estereotipos de género" con la que se pretende "romper el muro de los prejuicios" para fomentar que las nuevas generaciones crezcan jugando "de forma igualitaria, inclusiva y respetuosa de la diversidad, y además de forma no violenta". Silva ha subrayado que "los juguetes y los juegos no tienen género". Para la presidenta provincial, "hay una clara irresponsabilidad social en no tomar en serio lo que tiene que ver con el mundo del juego y del juguete".

"Jugar es una actividad universal que debe trascender categorías de género", ha señalado Silva, que ha criticado que siga habiendo juguetes "para niños y para niñas" que incluso están "separados en los pasillos de las tiendas" y que tienen "envoltorios distintos" según el género. La quinta edición de esta campaña, que ha sido diseñada por Isabel Blanco y Luz Beloso, estará enfocada en "romper con esta desigualdad", según la presidenta provincial, mediante carteles, formatos publicitarios y pequeñas piezas audiovisuales". "Cuando a una niña le regalamos muñecas, bebés, cocinas, escobas o fregonas se pasan toda la infancia con estos elementos", ha apuntado Carmela Silva, que entiende que estos regalos hacen que las niñas aprendan que "su lugar en el mundo es el de cuidar y mantener el hogar".