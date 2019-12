"O que arde", del gallego Óliver Laxe, opta al Goya a mejor película del año

Galicia volverá a pisar con fuerza en la gala de los premios Goya que se entregarán el 25 de enero en Málaga, ya que el audiovisual gallego suma nueve nominaciones a los galardones de la Academia del Cine. "O que arde," de Óliver Laxe, es el proyecto gallego que cuenta con más nominaciones (cuatro), entre ellas, la de mejor película. Le sigue "Quien a hierro mata", de Vaca Films, que opta a tres premios. Además, el vigués Santi Prego puede hacerse con el galardón a mejor actor revelación por su papel de Franco en "Mientras dure la guerra", y el lucense David Fidalgo luchará por el Goya al mejor cortometraje de animación con "Homomaquia".

"O que arde", que ya es la película en gallego más vista en cines de la historia (más de 70.000 espectadores) y que recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes, logra cuatro nominaciones a los premios Goya. La cinta de Óliver Laxe luchará para alzarse como la mejor del año contra dos de las grandes favoritas,"Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, que cuenta con 17 candidaturas; y "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar (16), "La trinchera infinita" e "Intemperie", protagonizada por el gallego Luis Tosar. Además, "O que arde" está nominada a mejor dirección y mejor fotografía y su protagonista, Benedicta Sánchez, de 84 años y sin experiencia previa en el cine, opta al premio a mejor actriz revelación.

Laxe reconocía ayer que solo con su ópera prima, "Todos vos sedes capitán" (2009), creyó que quizás le nominarían a mejor director novel, pero no lo logró y creyó que ya nunca lo conseguiría. "Entonces pensé que este sarao no era para mí y que no iba a ser nominado a un Goya en mi vida", explica el cineasta, quien añade: "Nos hace felices que una película tan pequeña y tan frágil compita con otras tan grandes y apoyadas". Además, le hace especial ilusión la nominación a Benedicta. "Frente a esas películas tan apoyadas por las televisiones, nos parece muy poético y radical que Benedicta esté ahí, es un elogio a la normalidad y la autenticidad de nuestras gentes, un recordatorio de que en cualquier barra de bar, esquina o piedra puedes encontrar belleza", indicó.

Otras de las películas gallegas que opta a llevarse alguno de los premios Goya es "Quien a hierro mata", de la productora gallega Vaca Films. La película está nominada en la categoría de mejor sonido, y además dos de sus intérpretes están entre los considerados mejores del año para la Academia. Luis Tosar competirá por el Goya a mejor actor protagonista -que ya ganó en dos ocasiones por "Celda 211" y "Te doy mis ojos"- contra Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Karra Elejalde ("Mientras dure la guerra") y Antonio de la Torre ("La trinchera infinita"). Por su parte Enric Auquer está nominado a mejor actor revelación junto al vigués Santi Prego ("Mientras dure la guerra"), Nacho Sánchez ("Diecisiete") y Vicente Vergara ("La trinchera infinita").

Penélope Cruz ("Dolor y gloria"), Greta Fernández ("La hija de un ladrón"), Belén Cuesta ("La trinchera infinita") y Marta Nieto ("Madre") son las actrices nominadas a mejor intérprete protagonista, mientras que en las categorías de mejor actriz y actor de reparto los nominados son Mona Marines, Natalia de Molina, Julieta Serrano, Nathalie Poza, Asier Etxeandia, Luis Callejo, Leonardo Sbaraglia y Eduard Fernández. Completa las nominaciones para trabajos gallegos el cortometraje "Homomaquia", del lucense David Fidalgo, que opta al premio en la categoría de animación.

El premio de honor de la Academia del Cine será para la actriz Pepa Flores, Marisol.