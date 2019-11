Culpable de agresión sexual, asesinato con alevosía y rapto de Diana Quer. Los once miembros del jurado han acordado por unanimidad que José Enrique Abuín Gay, alias 'El Chicle', es el responsable de la muerte de la joven madrileña cuya desaparición se denunció en 2016 durante las fietas de A Pobra do Caramiñal y cuyo cuerpo se localizó 500 días después en el interior de un pozo ubicado en una nave abandonada de Asados, en Rianxo.

El veredicto unánime y definitivo del jurado considera probado que El Chicle asesinó a Diana Quer tras agredirla sexualmente, pero no violarla, lo que abriría la puerta a que fuese condenado a la prisión permanente revisable. En el documento, además, los once miembros del tribunal popular han expuesto su oposición a que se le puedan suspender las penas o se le pueda aplicar un indulto a José Enrique Abuín.

Inmediatamente después de la del veredicto en la sala donde se ha celebrado el juicio durante 11 días, el presidente de la sala de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, ha escuchado como tanto la Fiscalía como la acusación particular que representa a la familia Quer han solicitado que se le aplique al Chicle la condena de prisión permanente revisable. También ha trascendido, según informa la agencia EFE, que la defensa de Abuín había solicitado la devolución por segunda vez del veredicto, aspecto que rechazó el juez que preside el proceso judicial.

Ya en los pasillos de los juzgados de Santiago de Compostela, el padre de Diana Quer ha celebrado el fallo del jurado popular y ha solicitado nuevamente al Gobierno que no derogue la prisión permanente revisable porque con esta condena "este individuo no volverá jamás a atentar contra la vida y contra la libertad sexual de una mujer. Esta ley no debe derogarse jamás", ha apuntado.

Ya a su llegada a los juzgados de Santiago de Compostela, Juan Carlos Quer había realizado una serie de declaraciones en el mismo sentido: "Llevamos dos semanas aquí hablando de los derechos del detenido y me pregunto también si mi hija tiene algún derecho", declaró. "Me pregunto qué debe hacer una mujer en nuestro país para decir no", enfatizó.

Ricardo Pérez, abogado de la familia Quer, ha agradecido el "trabajo encomiable" de los miembros del jurado que, según el letrado, ha emitido un veredicto con "una motivación impresionante". Será ahora el juez el que decida cuál es la condena que debe aplicársele al Chicle, pero esa decisión no se conocerá, previsiblemente, hasta las próxima semana.

La pista de Diana Quer se perdió en las fiestas de A Pobra do Caramiñal el 22 de agosto de 2016, mientras regresaba sola a casa tras haber disfrutado de la celebración. Tenía solo 18 años. Sus últimos mensajes, su teléfono móvil, la reconstrucción de los últimos pasos o las declaraciones que tomaron los investigadores, sin embargo, no permitieron esclarecer qué había sucedido con la joven.

La falta de pistas con el paso del tiempo fue tan acuciante que ocho meses después se decidía archivar provisionalmente la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada". Habría que esperar hasta finales de ese mismo año para que se produjese otro hecho delictivo que precipitó el hallazgo del cuerpo de Diana y la detención de José Enrique Abuín como autor confeso de la muerte.

Fue en los últimos días de diciembre de 2017, cuando una joven de la vecina localidad de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de rapto y agresión sexual (por el que hoy en día está condenado El Chicle) y señaló a Enrique Abuín como el responsable.

Los agentes, que ya lo habían tenido entre los principales sospechosos del caso Quer, lo detuvieron entonces y lo interrogaron hasta que confesó haber sido el responsable de la muerte de la joven y los llevó hasta el cadáver. El último día del año, se recuperaba el cuerpo de Diana Quer.