El nuevo veredicto del caso Diana Quer, en directo

El nuevo veredicto del jurado popular encargado de dirimir el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín Gey, el Chicle, en el crimen de Diana Quer ya ha sido entregado a las partes, por lo que está previsto que se lea en breve.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de que se trata de una cautela para su revisión, en cuanto a cuestiones legales, "evidentemente no de contenido", es decir únicamente por si las partes personadas, acusaciones pública y particular y defensa, aprecian cuestiones formales que no se ajusten a la ley.

En este caso, que técnicamente no es fácil, son 26 los hechos justiciables que han quedado para que los jurados les den respuesta y muchas de ellas excluyen otras, pues de cada uno de los tres delitos -detención ilegal, asesinato y agresión sexual-, el órgano ciudadano ha de desentrañar los pequeños detalles que marcarán la sentencia y la pena.

El 22 de agosto de 2016 la joven madrileña Diana Quer salió a una romería en su lugar de veraneo, A Pobra do Caramiñal (A Coruña), de la que nunca regresó. Su cuerpo sin vida se halló 496 días después en el pozo de una antigua fábrica de gaseosas en el lugar de Asados, en Rianxo.