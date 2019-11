Juan Carlos Quer: "Mi hija sonríe desde el cielo"

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, ha valorado el veredicto emitido por el jurado popular que ha declarado al Chicle culpable de rapto, asesinato y de agresión sexual: "Mi hija sonríe desde el cielo hoy".

En declaraciones a la prensa tras conocer la decisión del jurado, Juan Carlos Quer ha considerado que con el veredicto ha lugar a la condena a prisión permanente revisable, que en todo caso debe determinar el juez, y que a su entender posibilitará que "este individuo no volverá a atentar jamás contra la vida y la libertad sexual de una mujer".

"Hoy la mujer ha dado un paso adelante. Hoy la libertad sexual y los derechos de las mujeres han dado un salto de verdad relevante y, por eso, mi hija sonríe desde el cielo hoy", ha afirmado Juan Carlos Quer. Asimismo, ha considerado que la ley que contempla la prisión permanente revisable "jamás se va a derogar en este país" porque, sin existir esta condena, el "cumplimiento íntegro" de las penas máximas "no es garantía de reinserción". "Nadie, ningún político va a conseguir silenciar este clamor popular" que en la calle avala la prisión permanente revisable, ha añadido.

Visiblemente emocionado tras conocer el veredicto, Quer ha confesado que el asesino de su hija no ha sido capaz de dirigir la mirada hacia él durante el transcurso del juicio. Con todo, ha dicho, que no le desea más que "repare a la sociedad el daño tan brutal que ha originado". Un daño, ha dicho, que ha cambiado la vida de su hermana Valeria, de su madre, y de él mismo. "Otro individuo podrá asesinar, violar y tirar a un pozo a una niña, pero no será éste", ha puesto de relevancia Juan Carlos Quer.

Ya a su llegada a los juzgados de Santiago, el padre de Diana Quer, solicitó que no se derogase la condena de la prisión permanente revisable ya que que su hija "ha estado 500 días en un pozo diciendo no es no". "Me pregunto qué debe hacer una mujer en nuestro país para decir no", enfatizó.

Además se preguntó "por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas". "Llevamos dos semanas aquí hablando de los derechos del detenido y me pregunto también si mi hija tiene algún derecho", destacó para referirse a la vida, que le "arrebataron del modo más cruel y brutal posible".