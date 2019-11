La bióloga y experta mundial Débora Iglesias señaló ayer en CLUB FARO que "los humanos estamos estropeando el medio ambiente".

Indicó que nos encontramos en el antropoceno (era donde el hombre es el centro) o incluso en el plasticeno (el plástico como epicentro).

Asimismo, desgranó varias de las enseñanzas de su libro "The future of marine life in a changing ocean", cuya portada está ilustrada por la artista Rosa Seoane, su madre.

A juicio de Iglesias, los problemas que ahora estamos experimentando con el clima comenzaron sus primeros pasos con la primera revolución industrial y prosiguieron con la segunda.

Como consecuencia, se ha ido elevando la temperatura del clima así como la de los océanos. De esta manera, se producen episodios como el avistamiento en playas como Panxón de tiburones u otro tipo de peces (de los que mostró una foto) procedentes de climas más calurosos.

Indicó que los científicos no saben a ciencia cierta a que se debe pero que es un hecho que muchos organismos están emigrando a otras zonas por el calentamiento de las aguas. La hipótesis es que se distraen y llegan a diferentes áreas de las tradicionales de su hábitat pensando que están en él por presentar el agua una temperatura similar.

Una parte importante de su conferencia también versó sobre el blanqueamiento de los corales debido al aumento de la temperatura del agua, que desencadena varios procesos vinculados también con la variación en su acidez.