A Casa Rosalía de Castro abre unha subscrición popular para sobrevivir nos vindeiros anos

A principios dos anos 70 do pasado século, unha campaña abría as ás na Galiza para recuperar un símbolo: a Casa Rosalía de Castro, ou Casa da Matanza en Padrón. Naquela altura, a colectividade galega en América, da man dos centros e irmandades, entrou de cheo na iniciativa. Aquí, nesta beira do Atlántico, ata entidades como o Celta de Vigo de fútbol, cun total de 35.000 pesetas, participaba tamén como mecenas. Desta volta, dende a Fundación Rosalía de Castro, animan a que calquera persoa galega poida axudar a manter este museo e as súas actividades, nun paso máis cara a súa independenza económica.

A campaña de subscrición popular está xa dende onte acesa, inda que hoxe será presentada polo miúdo no Culturgal, a partir das 18.30 horas.

Para servos amigos da Casa de Rosalía, é abondo con aportar unha contía anual que parte dende os 20 euros. Ademais, os pequenos negocios tamén o poderán ser cunha aportación de 60 euros ó ano; mentras que as grandes empresas poderán ser mecenas a partir dos 1.000.

Non cesa aí a forma de colaborarmos. Tamén haberá oco para o voluntariado. Toda a información e a entrada á subscrición pode atoparse en rosalia.gal. Ademais, un vídeo (que xa está no YouTube) promociona o proxecto co apoio de Ferrín, Cristina Pato, Davide Salvado e Xabier Queipo.

O fin desta campaña é "reafirma-la independencia económica" da Casa de Rosalía para que non decaia e se poidan mante-las súas actividades e mesmo melloralas. Dende a Fundación que a sostén, subliñan que "esta institución non recibe financiamento público regular que asegure o seu mantemento anual nin o seu futuro".

A día de hoxe, a Casa-Museo presenta unha taxa de autofinanciamento do 41%, segundo os datos aportados pola Fundación, cuxo presidente é o poeta Anxo Angueira.

A Casa de Rosalía é un dos eixos vertebradores da cultura galega, non só por amosa-la vida e obras de Rosalía de Castro senón por acubilar actividades. A resposta da poboación está a ser alta. Dende o ano 2012 ata o 2018, aumentaron as visitas ó museo ó pasaren de 8.655 a 20.571.

Nos últimos anos, fíxose unha reforma interior, renovouse a musealización, catalogaron e dixitalizaron o fondo documental, acondicionaron unha sala para arquivo e dinamizaron a presenza da institución en Internet, ademais de incrementa-lo seu patrimonio.

A campaña actual busca asentar todo isto e mesmo ir máis alá para asegurarlle un futuro. Na memoria, a subscrición popular de principios dos anos 70 do pasado século.

Daquela, o Celta de Vigo donou 35.000 pesetas ó destinar unha peseta de cada entrada do partido Celta-Real Madrid da última semana de marzo de 1971. Naquel encontro, como anécdota, os celestes gañaran polos dous goles de Jiménez e Castro ante un estadio ateigado de xente.

Tamén dende Vigo, o libreiro Antón Patiño facía chegar un cadro de Seoane Díaz sobre Murguía que foi doado á Casa de Rosalía no ano 1975.

Diferentes concellos da contorna da cidade olívica tamén doaron diñeiro. No museo rosaliano, por exemplo, gardan o papel acreditativo da entrega do Concello de Baiona (que entregou 5.000 pesetas). Unha cantidade tamén alta se conseguiu en Bueu onde xuntaron 2.000 pesetas; e Tui onde recaudaron 1.000.

Estas contías eran extremadamente importantes. Case 70 concellos galegos facilitaron entre 100 e 500 pesetas Esta última cantidade, precisamente, a deron Tomiño e Ponteareas, por exemplo.

Nos centros galegos, tamén se volcaran. A maior contía procedeu do de La Habana (500 dólares); seguido de Beneficencia Gallega (100 dólares).