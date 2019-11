A falta de medio año para Eurovisión la polémica está servida. Hungría no participará en el próximo concurso de 2020 donde España estará representada por Blas Cantó. La decisión no está exenta de discrepancias ya que no se debe tanto a criterios musicales sino a que el Gobierno de Viktor Orbán considera el certamen eurovisivo con excesivo tinte gay, tal y como publicaba The Guardian.