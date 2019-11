Una docena de bodegas servirán 19 vinos espumosos en Salvaterra

Los vinos espumosos "han llegado para quedarse" y en Salvaterra de Miño queda más que demostrado con la sexta edición de su Festa do Viño Espumoso D.O. Rías Baixas que comienza mañana en la localidad fronteriza.

Un año más esta celebración, que pone en valor los "burbujeantes" de Denominación de Origen Rías Baixas, aumenta su número de bodegas participantes, que este año suman una docena, para servir una totalidad de 19 vinos espumosos distintos. Ediosela, As Laxas, Señorío de Rubiós, Valtea, Adegas Galegas Martín Códax, Pablo Padín, Mar de Frades, Altos de Torona, Terras de Lantaño, Pepa A Loba y Bodega Chaves servirán a los asistentes sus diversidades de vinos espumosos con precios entre 2 y 3 euros por copa y 12 y 25 euros por botella.

La fiesta salvaterrense arranca mañana a las 12.00 horas con la actuación de la banda de gaitas de Pontenova y la apertura de los stands, donde el público podrá acompañar su bebida con diversidad de platos preparados al momento. Ya sea zamburiñas, mejillones, ostras, pulpo o lamprea rellena, hasta algo más dulce como filloas, bombones, turrón o chocolate.

Siguiendo con la fiesta, a las 13.00 horas tendrá lugar uno de los momentos que más expectativa crea en el público. La apertura de botellas de espumoso con "degüelle a sable" , realizada por el sumiller Paadín, es una técnica que consiste en la apertura de una botella de vino espumoso mediante la rotura del cuello de ésta con el filo de un sable, corcho y cristal incluido.

Ya de cara a la tarde de mañana tendrá lugar un "show cooking" realizado por el alumnado de hostelería de la Escuela Profesional do Alto Miño Interior (EPRAMI), de la localidad de Monçao. "Es un placer para nosotros poder tener a sus alumnos en nuestra fiesta, ya que es una manera más de afianzar nuestra unión como Eurocidade Salvaterra-Monçao", indicaba la regidora local, Marta Valcarcel. Para que la degustación se saboree mejor, el evento contará con la actuación musical de los grupos Malditos Pendejos y La Casa de los Ingleses.

El domingo continuará la celebración de esta sexta edición de la Festa do Viño Espumoso D.O. Rías Baixas a las 11.00 horas, momento en el que los puestos de comida y "bubujeantes" se volverá a abrir.

A las 12.00 horas tendrá lugar en la Casa do Viño el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos. Este año, los tres nuevos miembros son: el periodista Roberto Ledo, el viticultor José Covelo y el enólogo Pablo Estévez. En este acto se jura ante el patrón San Lorenzo "loitar e defender os nosos viños alá onde estés" , de lo contrario serán "condenado aos tristes eidos dos abstemios", reza el discurso que lee el Gran-Mestre de la Cofradía, Antonio Alén.

Después de este acto, y ya en la gran carpa transparente que el Concello ha instalado en la zona amurallada de la localidad para la ocasión, tendrá lugar la presentación y el brindis de los vinos espumosos al público, realizado por el sumiller Luís Paadín, tras lo cual se volverá a realizar la apertura de botellas de espumoso con "degüelle a sable".

En esta sexta edición y como parte del programa de actividades que el Concello ha publicado para el festejo, forma parte la realización del programa "Festeiros", de la Televisión de Galicia, dentro del cual se llevarán a cabo las actuaciones musicales de Cosa de Dos, Sabina & Cía y Alberto Cunha. Todo esto tendrá lugar desde las 13.00 hasta las 17.00 horas.

La última actuación que cerrará la música en directo en la Festa do Viño Espumoso será la de Mari Costas, lo que no quiere decir que la celebración haya terminado, ya que los stands estarán abiertos hasta unas horas después para que todos los asistentes puedan disfrutar de los espumosos y la comida.

Ambientación navideña

Al igual que en la Festa do Viño do Condado, la Festa do Viño Espumoso D.O. Rías Baixas también se cambia de ubicación para una mayor capacidad de publico. Más de 1.000 metros cuadrados de superficie para acoger a todos los que se acerquen a Salvaterra para disfrutar de un evento en el que no solo el paladar se estimula. La decoración que acompaña la gran carpa instalada para ocasión avisa de que la Navidad está cerca, con sus lámparas de araña hechas a base de botellas de vino, así como los árboles y las diferentes decoraciones luminosas que hace que, al anochecer y rodeados de las murallas fronterizas, se transforme en un magnífico contexto para degustar los vinos espumosos D.O. Rías Baixas.