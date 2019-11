La Diputación de Pontevedra recibe el premio Meninas por su labor en favor del feminismo

La Delegación del Gobierno en Galicia entregó ayer los Premios Meninas a cinco entidades de la Comunidad --y cuatro menciones honoríficas-- por su lucha contra la violencia machista.

Durante el acto, el delegado del Gobierno, Javier Losada, avisó de que "no defiende la democracia quien no defiende a la mujer, quien no rechaza la violencia de género" y "quien no condena el machismo".

"No podemos dudar ante los negacionistas", pues "tan reprochable es su actitud como la de quienes actúan como edulcorantes y dulcifican sus postulados", por lo que "no valen excusas de quien les hace seguidismo".

Asimismo, el delegado del Gobierno apeló a que los ayuntamientos se sumen al sistema de protección VioGen, ya que en estos momentos apenas hay 19, mientras otros 15 están en vías de acceso. Todo ello para "poner punto final a esta ola criminal que mutila la democracia".

Los premios son para la Valedora do Pobo, el Centro de Estudos de Xénero e Feministas de la Universidade da Coruña, la Diputación de Pontevedra, la Asociación Mirabal y la asociación de mujeres Escola Rural de Saúde da Limia.

Carmela Silva, presidenta de una de las entidades premiadas, la Diputación de Pontevedra, lanzó el "reto" a todas las administraciones para que no haya ningún acto "en el que no haya presencia de mujeres" de forma "paritaria".

Además, hay menciones honoríficas a la jefa de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal (Ucrif) de la Policía Nacional de A Coruña, Natividad Penas Gómez; la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Lugo; Ana Belén Pardo, psicóloga del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense); y el Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil de Pontevedra."