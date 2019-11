"VOX es hijo de los acontecimientos de Cataluña"

El auge de la extrema derecha -con sus ideales negando incluso la existencia de violencia de género de hombres contra mujeres- también fue objeto de reflexión en voz alta por parte de Inocencio Arias. En CLUB FARO, señaló que "Vox es hijo en buena medida de los acontecimientos de Cataluña. Si no hubiera habido un intento de separatismo, con intento de golpe de estado que se abortó y que ha conducido al proceso actual, VOX habría sacado cuatro diputados".

Arias agregó que la preocupación por la inmigración ha influido en alguna provincia del sur español "pero no ha sido determinante". "Cuando hablas con una persona de VOX -prosiguió- echa espumarajos por el tema catalán, por que en Cataluña se pisotee a diario la legalidad. Dicen los de Vox que ni el gobierno de Madrid de Rajoy y Sánchez no se hace nada y el Estado está desapareciendo de Cataluña. A los votantes de VOX, les irrita".

El diplomático y escritor fue más allá al opinar que "a Pedro Sánchez le interesaba que VOX sacase diputados, unos 25 o 30 para quitárselos al PP. Claro, no le habrá gustado que haya quitado 52. Para muchos españoles, que se declare al rey persona non grata en Cataluña, que el Tribunal Supremo advierta a las autoridades catalanas de que no se puede hacer algo y al día siguiente lo hagan y se jacten les lleva a votar a VOX".

Por último, resumió que a la juventud actual no le interesa la política. "Nunca se verá a una persona entre 18 y 35 años en una conferencia como esta. Los jóvenes de hoy en día no van a conferencias, no van a misa y los hombres cuando van en el metro no leen libros,alguna mujer sí. Esto es lo que hay hoy mismo en España. No les interesa la política y unos votan a Podemos y otros a VOX", concluyó.