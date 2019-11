Novedades Carminha actuará en el XI Festival Cruïlla de Barcelona

El Festival Cruïlla ha anunciado para su undécima edición seis nombres nuevos que formarán parte del cartel: la banda gallega Novedades Carminha, Rag'n'Bone Man, Of Monsters and Men, Seed, León Benavente y No Logo, que actuarán en el Parc del Fórum de Barcelona del 2 al 4 de julio de 2020. El festival musical, que ya había confirmado anteriormente los conciertos de Residente, Kase. O y Lágrimas de Sangre, sigue definiendo su programación con artistas como el autor de "Human", Rag'n'Bone Man, considerado referente del soul y r&b inglés.