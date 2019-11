Una ONG gallega, finalista de los IV Premios Humanizando la Sanidad

Una iniciativa solidaria que se desarrolla en Galicia se encuentra entre las once finalistas de los IV Premios Humanizando la Sanidad de TEVA. En total, en esta convocatoria se han presentado 98 candidaturas, una cifra de participación récord que consolida la trayectoria de estos galardones. Humanizando la Sanidad tiene como finalidad reconocer la labor de entidades y asociaciones, públicas o privadas, que desarrollan proyectos solidarios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 3 de diciembre en el auditorio del Museo de la Real Casa de la Moneda, en Madrid. Será ese día cuando se dé a concoer el proyecto gallego finalista de esta edición. Está previsto que asistan más de 400 personas, entre ellas, representantes políticos, de la Administración sanitaria, de sociedades científicas, de asociaciones de pacientes, de colegios profesionales y del mundo académico y otras instituciones de ámbito nacional.

"Además de ser la que más candidaturas ha recibido, esta edición destaca por la altísima calidad de los proyectos presentados, procedentes de casi todas las comunidades autónomas de nuestro país. Todas las propuestas fomentan entornos favorables, amables y dedicados al paciente y a sus familiares, y nos sirven de inspiración porque en TEVA trabajamos para descubrir nuevas posibilidades y soluciones que mejoren el día a día de las personas", destaca Carlos Teixeira, director general de esta farmacéutica en España.

Como en las anteriores ediciones, cada una de las once entidades premiadas recibirá una donación de 3.000 euros, con el objetivo de que pueda seguir desarrollando su trabajo. "Aunque estamos plenamente convencidos de que todas las iniciativas están a la altura de las ganadoras, los casi 900 empleados de TEVA, a través de sus votaciones, son quienes eligen a los once ganadores", afirma Rafael Borrás, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo TEVA.

Con las once seleccionadas en esta cuarta edición, ya serán 44 las iniciativas solidarias premiadas con una dotación total que asciende a 132.000 euros