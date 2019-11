Feijóo anima "a todos" a detener el "disparate" de la violencia machista

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este lunes "a todos" en la sociedad a luchar para detener el "disparate" de la violencia machista, una tarea en la que no cabe "ni un paso atrás".

Núñez Feijóo se ha expresado de este modo durante la entrega de los premios del concurso escolar con motivo de la celebración del 25N, en el que han sido galardonados estudiantes de Bueu, Ferrol, Sanxenxo y Vigo.

"Todos tenemos la obligación de parar el disparate en el que estamos hundidos, no permitiremos un paso atrás, en Galicia No", ha afirmado el presidente gallego, en alusión al lema institucional de este año.

"En esta causa solo caben pasos hacia adelante, no hacia atrás (...) la meta, en este buen camino que hemos comenzado y en el que no vamos a parar, es que el mundo mejore, que Galicia esté libre de violencia machista", ha continuado.

Núñez Feijóo ha reconocido el trabajo del profesorado implicado en esta iniciativa y su labor con las próximas generaciones de gallegos para librar una lucha, la erradicación de la violencia machista, en la que no es posible ser neutral.

"La obligación moral, ética y personal de todos es luchar contra cualquier tipo de violencia machista y ante esta lacra solo cabe una respuesta, sin titubeos, sin dudas y sin matices: No, no y no. Sois los aliados de la Galicia que buscamos y seréis protagonistas de una Galicia libre del disparate de la violencia machista", ha augurado.

Núñez Feijóo ha recordado también a la mujer asesinada en Tenerife, la víctima más reciente de violencia machista, una "lacra", ha censurado, en la que "hombres matan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres", tras lo que ha concluido que "el machismo mata", como uno de los trabajos escolares premiados.

Además, ha recordado las iniciativas a favor de la igualdad desarrolladas por la Xunta en los últimos años y ha incidido en la asignatura de Igualdad y se ha mostrado convencido de que si los hombres "cincuentones" (58) como él hubiesen tenido la oportunidad de cursar "probablemente" España, los países de la UE y otros estarían "libres de violencia machista".

Ha pedido a todos los alumnos -especialmente a los varones-, que no olviden llevar a su vida diaria, a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, las reflexiones, iniciativas, enseñanzas de la educación en igualdad y ha pedido a todos que denuncien cualquier tipo de violencia machista, desde luego las físicas, pero también las verbales y otros tipos de discriminación a las mujeres.

También ha aludido a las chicas, de quienes ha reconocido su "valentía" diaria contra la violencia machista: "En esta lucha que lideráis, lo importante es que no estáis solas, ya no", ha asegurado.



Delegado del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha exigido que la sociedad "plante cara" a los terroristas machistas y respalde de forma unánime a sus víctimas. Lo ha hecho antes de la lectura del manifiesto del Ejecutivo con motivo de la celebración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Nunca tendríamos que celebrar un día como el de hoy. La violencia contra la mujer es uno de los actos más viles que puede protagonizar un ser humano. Ya son más de 1.000 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003. En Galicia sumamos 61. Unas mujeres que sufrieron un terror de un machismo que todos debemos rechazar para eliminarlo, de una vez por todas, de la sociedad", ha dicho acompañado por la subdelegada provincial del Gobierno, Pilar López-Rioboo.

Ha recordado que Galicia tiene 3.552 casos activos de violencia de género. La franja de edad con más incidencia es la de mujeres entre 31 y 45 años, con 1.488 casos, pero "afecta a todas las franjas de edad, incluso a menores, y nadie se escapa de esta lacra, en ningún estrato social".

Además, Galicia ha sumado 1.902 llamadas al 016 en los tres primeros trimestres. Tiene 3.343 denuncias durante el primer trimestre, en el que la justicia dictó 957 órdenes de protección. En los tres primeros trimestres ha habido 936 perceptoras de la renta activa de inserción en la Comunidad y se han concedido 131 ayudas sociales de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

"Son muchas las afectadas y necesitan nuestro apoyo. Necesitan el respaldo unánime de toda la sociedad. Todos debemos estar a su lado. Y también todos debemos estar enfrente de los terroristas machistas. Debemos plantarles cara. Debemos ponerles freno. Y también debemos poner freno a sus cómplices. A todos esos negacionistas, a esos que dicen que no existe la violencia contra la mujer. Esos que no quieren ver a las 3.500 mujeres a las que, todavía hoy, les ataca el machismo y lo sufren como víctimas", ha zanjado.

Manifestación

Por otra parte, esta tarde a las 20.00 horas partirá del cruce entre Vía Norte y Urzáiz, en Vigo, una manifestación por el 25N bajo el lema "Feminismo radical fronte á complicidade institucional". La marcha acabará en la Porta do Sol.