El PP sostiene que en la violencia de género el enemigo no es el hombre, sino el maltratador

En vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, el Partido Popular de Galicia sostiene que en esta lacra "el enemigo no es hombre", sino "el maltratador". Los populares gallegos piensan que "la violencia machista no entiende de estereotipos" ni es una "lucha de sexos", sino una "batalla entre dos bandos: los que agreden y los que no estamos dispuestos a compartir Galicia con ellos".

"No podemos estar plenamente desarrollados como sociedad mientras tengamos entre nosotros a personas convencidas de que las relaciones personales pueden ser entendidas desde un prisma de superioridad entre unos y otros por motivos de género", reza su manifiesto. A su juicio esto es "inaceptable", recuerda el PPdeG.

Para el partido, el maltrato a las mujeres es el maltrato "a todos los gallegos". No lo entienden como "un conflicto individual", pero tampoco "debe colectivizarse en una disputa entre géneros", aseguran.

"Insulto"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, tachó de "insulto a las mujeres que sufren" maltrato físico, psicológico o verbal a razón de su género la postura del PPdeG. "Es todo un escándalo que el PP gallego señale que cuando se maltrata a una mujer se maltrata a todos los gallegos", señala Silva. "Pues no, cuando se maltrata a una mujer se maltrata a las mujeres" por el hecho de serlo, añadió.

A su juicio, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, debe "rectificar de forma inmediata una declaración pública que de hecho niega la violencia machista". Para Silva, el máximo responsable de los populares gallegos "será cómplice" de "sostener el mismo discurso que Vox" si se atreve a "negar que se tata de un problema de género".