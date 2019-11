"Solo espero que no llegue al ridículo de La 'Gioconda'"

-Tuvo un sueño recurrente cuando vio "Las meninas" en El Prado a los 6 años. ¿Por qué decidió incluirlo en la película?

-No sabía si al meter un sueño en el género documental se iba a hacer demasiado complejo, si se iban a deshilachar las costuras narrativas. Luego me di cuenta de que en este juego de investigación, de incluirme a mí como fiscal que llama a sus testigos [los expertos] a declarar, la mejor manera de meter al espectador era meterlo en el sueño. Era la mejor forma de que el espectador ensamblase todos los elementos -la animación en stop motion y las entrevistas en un escenario teatral- en su cabeza y aceptase la propuesta: vamos a jugar en la película a investigar "Las meninas".

- ¿Deberían colocar "Las meninas" en una sala exclusiva del Prado para ese cuadro, como antes, con un espejo detrás?

-Es imposible. Cuando salió de esa sala, una de las razones era que estaba tan masificada que no se podía ver el cuadro. Mi recuerdo de pequeño era entrar en esa sala, con el cuadro iluminado desde una parte, y siluetas oscuras que no me dejaban verlo. Ahora está en una sala tan enorme que hace que pierda su carácter tan íntimo, pero por otro lado se puede ver. Lo que me daría pena es que se fuese masificando y llegáramos a la ridiculez de "La Gioconda" [en el Louvre], que ya no se ve. Podían poner un póster y sería exactamente igual. Todavía te puedes acercar a medio metro de "Las meninas", es a lo máximo que te puedes aproximar antes de que te regañen, y está ahí la pintura. Echo de menos esa sala, pero encuentro que hoy en día ya no es factible. Quizá algún día puedan hacer una instalación temporal para recordar cómo era aquello, pero la gente no lo entendería. Hay quien detestaba aquel juego de espejos, pero a la gran mayoría nos dejó huella.