"El libro de los milagros del Códice Calixtino es comparable a Los Vengadores"

Uno de los más destacados divulgadores culturales en España, que cuenta con más de dos millones de seguidores (y más de cien millones de visualizaciones acumuladas en Youtube) estuvo en Santiago este fin de semana en #Culturalike, donde dio las claves para triunfar en internet con la divulgación cultural e hizo un guiño práctico con alguna de las obras de la exposición "Galicia un relato en el mundo". Compositor y productor musical, ha colaborado como creador de contenidos divulgativos con instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid o Teatro Real y con medios como Movistar+ y RTVE.



-¿Se atreve a comentar alguna de las obras de "Galicia, un relato en el mundo", de la Cidade da cultura?

-Yo, para divulgar sobre el Códice Calixtino, empezaría por explicar qué es un códice, comparándolo con un libro moderno y explicando que está asociado a un Papa del sigo XII que se llama Calixto. No es lo que está escrito, sino el cuaderno en sí. Vamos a leer dos capítulos. El capítulo IV es como una guía turística de la época. Mi preferido es el Libro II, que cuenta milagros de Santiago, que era como un héroe Marvel de la época. Santiago es el 'avenger' de la época. Alguno de esos pasajes se puede comparar con una escena de Los Vengadores. Los títulos además me recuerdan muchísimo a los títulos de los captíulos de Friends. De repente, le tengo apego a Códice Calixtino. Vamos a leerlo. Creo que a la gente le encanta conocer cosas nuevas y simplemente quieren que se las expliquen de manera fácil. Una idea tan sencilla como leer capítulos del Códice, y comentarlos comparándolos con cosas modernas te sirve para desestigmatizarlo como un conocimiento inaccesible. No solo no es inaccesible, sino que es fácil de leer y ¡hasta divertido!





-Me encanta comentar estos temas en Youtube: hace poco hice un vídeo sobre las "Cuatro Estaciones" de Vivaldi, que la gente asocia con algo muy elevado cuando en realidad con leer lo que Vivaldi dejó escrito de ellas ya puedes empezar a entenderlas de otra manera.

-Twitter es un nuevo espacio, al igual que el bar o el parque, que son lugares públicos o privados donde cabe la cultura. Nosotros simplemente vamos a esa plaza pública a la que se acercan algunas personas a escucharlos, aunque el impacto que puede tener es bastante desproporcionado: he pasado de que me vean 20 personas a 2 millones, pero sigo en mi salón. Yo tengo un micrófono de 20 euros que compré en Amazon y tengo una canción subida a Spotify. Esa es la revolución que están trayendo las redes sociales. Hay músicos mainstream en España que no tienen tantas reproducciones como algunos youtubers.

-Con cada vídeo se tarda más de una semana. Hay varios días de documentación, luego preparar el guión y la manera de explicarlo. Después el día de grabación y entre 3 y 10 días de edición que me reparto con gente que trabaja conmigo para que tenga mucha información de cartelitos, partituras...

-El tipo de personas que me siguen es muy variado: desde músicos profesionales hasta estudiantes. También, personas que no tienen ni idea de música pero a las que, de pronto, la teoría musical ya no les suena tan lejana. Mi profesora de piano del conservatorio me dijo que de pronto un alumno suyo le enseñó un vídeo mío y dijo "anda! Pero si ese es mi alumno!".