La OMS alerta de que solo dos de cada diez jóvenes realiza el suficiente deporte

La mayoría de los adolescentes no realizan suficiente actividad física, por lo que se necesita una "acción urgente para que los jóvenes se muevan", ya que esta situación pone en peligro su salud "actual y futura", señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS), que presentó ayer un informe sobre la tendencias mundial del ejercicio en los adolescentes. El estudio en niños de 11 a 17 años de edad, publicado en la revista "The Lancet" concluye que más del 80% de los adolescentes en edad escolar de todo el mundo, en concreto el 85% y el 78% de los niños, no llegan al nivel mínimo recomendado de una hora de actividad física al día.

"No estamos encaminados",dijo Regina Guthold, autora principal del informe y experta en salud adolescente de la OMS, quien insistió en que la recomendación semanal mínima de la OMS de siete horas de ejercicio moderado o intenso tiene varios beneficios para la salud a largo plazo.

Leanne Riley, coautora del trabajo y experta en enfermedades del estilo de vida de la OMS, recordó que la culpa en parte es la "revolución electrónica" que parece haber cambiado los patrones de movimiento de los adolescentes y los alienta a sentarse más". Asimismo, destaó que es "preocupante" la tendencia de que las niñas sean menos activas que los niños, "se necesitan más oportunidades para satisfacer las necesidades e intereses de las niñas para atraer y mantener su participación en la actividad física durante la adolescencia y la edad adulta".

Para aumentar la actividad física de los jóvenes, los gobiernos deben identificar y abordar las muchas causas e inequidades (sociales, económicas, culturales, tecnológicas y ambientales) que pueden perpetuar las diferencias entre niños y niñas, según dicho informe. El estudio, que se basa en datos reportados por 1,6 millones de estudiantes de 11 a 17 años, encuentra que en los 146 países estudiados entre 2001 y 2016, las niñas eran menos activas que los niños en todos menos cuatro (Tonga, Samoa, Afganistán y Zambia ) La diferencia en la proporción de niños y niñas que cumplieron las recomendaciones fue mayor de 10 puntos porcentuales en casi uno de cada tres países en 2016 (29%, 43 de 146 países), con las mayores brechas observadas en los Estados Unidos de América e Irlanda ( más de 15 puntos porcentuales). La mayoría de los países en el estudio (73%, 107 de 146) vieron crecer esta brecha.

Los países que mostraron las mayores disminuciones en la falta de actividad de los niños fueron Bangladesh (del 73% al 63%), Singapur (78% al 70%), Tailandia (78% al 70%), Benin (79% al 71%), Irlanda (71% a 64%) y EE UU (71% a 64%). Sin embargo, entre las niñas, los cambios fueron pequeños, desde una disminución de 2 puntos porcentuales en Singapur (85% a 83%) hasta un aumento de 1 punto porcentual en Afganistán (87% a 88%).

Los autores señalan que si estas tendencias continúan no se alcanzará el objetivo global de una reducción relativa del 15% en la actividad física insuficiente, lo que conduciría a una prevalencia global de menos del 70% para 2030. Este objetivo fue acordado por todos los países en la Asamblea Mundial de la Salud en 2018.

Para mejorar los niveles de actividad física, el estudio recomienda una ampliación urgente de políticas y programas efectivos conocidos para aumentar la actividad física en adolescentes; y una acción multisectorial para ofrecer oportunidades para que los jóvenes sean activos, involucrando educación, planificación urbana, seguridad vial y otros.